Mostra nacional celebra aniversário de filmes pernambucanos que marcaram diferentes épocas
Promovida pela Imovision, Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano reúne ‘Baile Perfumado’, ‘Cinema, Aspirinas e Urubus’, ‘Baixio das Bestas’ e ‘Boi Neon’, de 13 a 19 de agosto
Publicado: 23/07/2026 às 18:29
'Cinema, Aspirinas e Urubus', de Marcelo Gomes, completou 20 anos (Divulgação)
Festival que celebra quatro aniversários de obras basilares na cinematografia nacional contemporânea, a Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, promovida pela distribuidora Imovision, chega ao Recife no dia 6 de agosto, quando terá abertura no Cinema São Luiz. A programação reúne os títulos “Baile Perfumado”, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, que completa 30 anos; “Baixio das Bestas”, de Cláudio Assis, que completa 20 anos; “Cinema, Aspirinas e Urubus”, de Marcelo Gomes, que também chegaram aos 20, e “Boi Neon”, de Gabriel Mascaro, que acaba de fazer uma década.
Após a abertura, os filmes seguirão em em circuito nacional com sessões em salas espalhadas pelo Brasil, incluindo na capital pernambucana. A grade da mostra ainda inclui debates presenciais com os realizadores nas praças selecionadas. Além do Recife, serão contempladas as capitais Salvador, Natal, Fortaleza, Maceió, Aracaju, Belém, Manaus, Palmas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.
“Há 21 anos, quando o alcance do cinema pernambucano ainda era limitado dentro do cenário nacional, tive a oportunidade de distribuir um filme de Pernambuco pela primeira vez, e fiquei muito impressionado com a força desse cinema e com o talento natural que o povo pernambucano tem para todas as artes”, afirma Jean-Thomas Bernardini ao Diario, que fundou a Imovision em 1987.
“Tive a certeza de que aquele movimento iria muito longe, não apenas no Brasil, mas também no mundo, e ao longo dos anos, essa percepção só se confirmou, como a gente pôde ver principalmente nesse último ano. Pernambuco construiu uma identidade cinematográfica própria, capaz de dialogar com o mundo sem abrir mão de suas raízes, revelando cineastas que hoje são referência e influenciando gerações de realizadores”, completa o distribuidor.
Os quatro filmes escolhidos representam a força autoral em distintas gerações. “Baile Perfumado” se destaca pela influência que teve no período da Retomada, nos anos 1990, que mudou para sempre a produção nacional. Os demais não demoraram a consolidar seus nomes como exemplos da variedade formal e da ousadia na linguagem dos seus cineastas, como enfatiza Jean-Thomas. “Poder celebrar esse legado e contribuir para que essas obras continuem encontrando novos públicos é motivo de grande alegria para todos nós que acreditamos na força e na importância do cinema brasileiro”, projeta Jean Thomas.