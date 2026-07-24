Fenômeno na internet, Gabriel Dearo e Manu Digilio trazem HQ "SuperCapivara" e incentivo à leitura ao Recife

Autores de "As Aventuras de Mike", Gabriel Dearo e Manu Digilio lançam "SuperCapivara" no Recife e comentam a expansão do Universo Dearo para os quadrinhos

Gabriel Dearo e Manu Digilio estreiam no universo das HQs com "SuperCapivara" (Foto: Divulgação)

As capivaras do Parque das Graças, no Recife, parecem satisfeitas com uma vida tranquila às margens do Rio Capibaribe. Os criadores de conteúdo e escritores Gabriel Dearo e Manu Digilio, no entanto, resolveram imaginar uma versão bem menos pacata do animal na HQ "SuperCapivara", que marca a estreia da dupla no formato dos quadrinhos. Nela, o mascote veste uma capa e se torna um super-herói.

A publicação será lançada na capital pernambucana neste sábado (25), a partir das 14h, na Livraria do Jardim, com uma sessão de autógrafos. Para participar do encontro, será necessário retirar uma das 300 senhas disponibilizadas pela livraria mediante a compra da obra. Caso todas sejam distribuídas, a produção poderá liberar mais 100 vagas.

Gabriel Dearo e Manu Digilio já publicaram sete livros da série “As Aventuras de Mike”, que dá nome também ao canal de Youtube da dupla, com mais de 3 milhões de inscritos. O fenômeno já conquistou também milhares de leitores e dá início a uma nova forma de contar histórias.

Em entrevista ao Diario, os dois contam como foi o desafio de levar a franquia para o formato de HQ. ”Estávamos acostumados aos livros, onde o texto e a ilustração funcionam de outra maneira. Foi uma experiência muito divertida, gostamos bastante do resultado e os primeiros leitores também estão aprovando”, afirma Manu.

Misturando humor e ação, a nova aventura é um spin-off protagonizado por Robson, a capivara de estimação de "As Aventuras de Mike". A história nasce da imaginação dos amigos Mike e Nando, que transformam o pet em um super-herói para enfrentar a vilã Crocodiva e seu ajudante, Capanga. Com seus novos poderes, ele precisa salvar a cidade de um plano mirabolante para expandir a Fábrica do Mal.

"SuperCapivara" expande a franquia "As Aventuras de Mike" (crédito: Foto: Divulgação)

“É um pet incomum, mas que cria uma identificação muito grande com o público, principalmente em cidades onde as capivaras fazem parte da paisagem”, conta Dearo. Entre as inspirações estão clássicos como Homem-Aranha e Superman, que aparecem em meio a referências e brincadeiras com os tradicionais clichês do gênero.

Com o lançamento, Gabriel Dearo e Manu Digilio ampliam o ecossistema criativo do Universo Dearo, que transita por livros, produções audiovisuais, música, teatro e projetos voltados à educação. Além de reunir uma comunidade de cerca de 30 milhões de seguidores nas demais redes sociais, somadas ao YouTube, a dupla também se destaca por aproximar crianças e adolescentes ao hábito da leitura.

“Nossa missão é tornar o mundo um lugar mais divertido em qualquer projeto”, diz Manu. “É muito legal unir esses dois universos. Muitas crianças chegam aos livros porque já conhecem nossos vídeos e descobrem que também podem se divertir lendo”, completa a autora.

A nova passagem pelo Recife fortalece a conexão dos fãs pernambucanos com a dupla, que já esteve presente por aqui na Bienal do Livro e em espetáculos teatrais. Agora, o público terá mais uma oportunidade de conhecer os dois de perto durante a sessão de autógrafos.

“Estamos muito felizes por voltar ao Recife e, claro, ansiosos para matar a saudade do bolo de rolo”. brinca Manu. Além de “SuperCapivara”, outros títulos estarão disponíveis na ocasião, incluindo livros autografados para quem deseja ampliar a coleção.



Entre os próximos projetos, Gabriel Dearo revela o desejo de levar "As Aventuras de Mike" para o cinema. Embora o filme ainda não esteja em produção, a ideia está nos planos dos criadores. “É um projeto que faz parte dos nossos sonhos”, diz.

O universo da franquia já conta com uma temporada de animação produzida em parceria com o mesmo estúdio responsável por trabalhos da Turma da Mônica, disponível no YouTube. Atualmente, a dupla também mantém uma equipe própria dedicada à criação de novos conteúdos animados para o canal "As Aventuras de Mike".

