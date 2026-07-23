Coprodução brasileira, 'Retorno a Buenos Aires' disputará Leão de Ouro no Festival de Veneza

Dirigido por Marco Bechis, o longa é uma coprodução Itália - Brasil assinada por Patrick de Jongh, Cibele Amaral e André Ristum

O filme é protagonizado pelo italiano Adriano Giannini e traz os brasileiros Paula Cohen e Eduardo Hoy no elenco. (Divulgação)

O cinema brasileiro estará representado este ano no 83º Festival de Veneza com o filme "Retorno a Buenos Aires", coprodução Brasil/Itália dirigida pelo chileno Marco Bechis (de "Terra Vermelha" e "Garage Olimpo"). O longa estará na competição principal, disputando o cobiçado Leão de Ouro.

A última vez que o país esteve na competição foi com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que saiu premiado com o troféu de Melhor Roteiro em 2024 e acabou conquistando, em 2025, o primeiro Oscar do país.

Na trama, ambientada na Buenos Aires de 2008, Mariano Guerra retorna à Argentina para depor no julgamento dos ex-militares que o sequestraram, torturaram e escravizaram durante a ditadura militar. Junto com outros sobreviventes, ele é hospedado nas instalações do Ministério da Justiça, onde reencontra pessoas com quem compartilhou o cativeiro e aguarda o dia de seu depoimento.

"Retorno a Buenos Aires" é estrelado pelo italiano Adriano Giannini, trazendo ainda os brasileiros Eduardo Hoy e Paula Cohen, além das argentinas Ana Celentano, Vero Gerez e Olivia Nuss. O filme teve três meses de pré-produção e quatro semanas de filmagens no Brasil, em Porto Alegre, e contou com direção de arte de Eduardo Antunes, produção de elenco de Alessandra Tosi, o figurino de Coca Serpa, a produção executiva de André Ristum e Patrick de Jongh, além do line producer Beto Rodrigues.

Confira a lista completa dos filmes que disputam o Leão de Ouro do 83º Festival de Veneza:

"Ink", de Danny Boyle

"Company", de Casey Affleck

"Kami Nour", de Ali Asgari

"Retorno a Buenos Aires", de Marco Bechis

"Un Bon Petit Soldat" — Stéphane Brizé

"Il Fuoco Che Ti Porti Dentro", de Edoardo De Angelis

"Kvinde Ukendt" May El-Toukhy

"Bucking Fastard" — Werner Herzog

"15/18", de Cédric Kahn

"Dau", de Ilya Khrzhanovsky

"Olhe para Trás", de Hirokazu Kore-eda

"Ga-Neung-Han Sa-Rang", de Lee Chang-dong

"Wild Horse Nine", de Martin McDonagh

"Acontecerá Esta Noite", Nanni Moretti

"Primetime", de Lance Oppenheim

"A Câmara de Eco", deAndrea Pallaoro

"Un Peu Avant Minuit", de Nicolas Pariser

"L’Estranea", de Paolo Strippoli

"Sr. Nelson, o Senhor Matou Pessoas?", de Shinya Tsukamoto

"Bunker", de Florian Zeller