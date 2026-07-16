Legado de Vital Farias é celebrado no Recife com show de Elomar, João Omar e João Farias nesta sexta

Espetáculo "Uma Cantoria para Vital" reúne Elomar, João Omar e João Farias para celebrar o legado de Vital Farias com repertório dos históricos "Cantoria 1" e "Cantoria 2", no Recife

Elomar, João Farias e João Omar revisitam o legado de Vital Farias (Foto: Fabrizio Martins Fotografia)

Considerado um dos grandes cronistas musicais do Nordeste, o saudoso cantor, compositor e poeta Vital Farias terá seu legado celebrado no Recife com o espetáculo "Uma Cantoria para Vital". A apresentação acontece nesta sexta-feira (17), às 20h, no Teatro do Parque, reunindo um dos seus maiores parceiros de caminhada, Elomar, além de João Omar e João Farias, este último sendo filho do homenageado.

Juntos, eles vão revisitar a obra do artista paraibano, marcada pelo diálogo entre a tradição dos cantadores, a poesia popular e a defesa da identidade nordestina. Os últimos ingressos, disponíveis a partir de R$ 200, estão à venda no Sympla.

A influência de Vital Farias ecoa de maneiras distintas entre os três artistas. Grande parceiro de Vital nos históricos álbuns “Cantoria 1” e “Cantoria 2”, Elomar compartilha da mesma erudição sertaneja e do rigor poético que imortalizaram o amigo.

No caso de João Farias, há uma perspectiva ainda mais íntima, unindo o legado recebido do pai a uma identidade autoral construída ao longo da própria trajetória como violeiro, pesquisador dos gêneros nordestinos e acadêmico de violão clássico.



Já o maestro e multi-instrumentista João Omar, filho de Elomar, traduz essa influência por meio de um sofisticado diálogo técnico. Como diretor musical do tributo, ele funde a linguagem clássica do seu violão à crônica de Vital Farias.

“Esse espetáculo nasce de um território que é muito nosso, muito íntimo. É uma cultura da qual fazemos parte, que nos formou e onde sempre nos sentimos em casa”, afirma João em entrevista ao Diario. "Meu pai e Vital criaram uma linguagem muito sofisticada no violão. É uma obra difícil de enquadrar em rótulos, e vejo essa parceria entre gerações como uma forma de dar continuidade a esse legado”, completa.

Em uma roupagem inédita de trio, "Uma Cantoria para Vital" substitui os arranjos antigos das pérolas eternizadas em “Cantoria 1” e “Cantoria 2”. O formato preserva a espontaneidade e o improviso característicos da obra original, enquanto abre margem para surpresas pinçadas do repertório dos próprios músicos.

“A sonoridade do espetáculo nasce das próprias canções e da tradição da cantoria, então seguimos fiéis àquilo que somos e ao que sempre tocamos. É uma homenagem simples, humilde e muito sincera ao Vital”, conta João.

