Obra-prima de Baden Powell e Vinicius de Moraes, "Os Afro-Sambas" chega aos 60 anos com show em Olinda

Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker apresentam, em Olinda, um espetáculo que celebra os 60 anos de "Os Afro-Sambas", de Baden Powell e Vinicius de Moraes, ao lado da exposição "Ancestralidade em Cor"

Clássico de Baden Powell e Vinicius de Moraes inspirou show de Marcos Sacramentoe e Zé Paulo Becker (Foto: Guilherme Ligiero)

Sessenta anos depois de revolucionar a música brasileira, o álbum "Os Afro-Sambas", obra-prima de Baden Powell e Vinicius de Moraes, continua inspirando novas leituras e diálogos artísticos.

Para celebrar a efeméride, o Alma Arte Café, no Sítio Histórico de Olinda, promove uma programação especial que começa nesta quinta-feira (16), às 18h, com a abertura da exposição "Ancestralidade em Cor", ocupação artística de Hélvio Polito inspirada na obra.

As homenagens continuam no sábado (18), também às 18h, com o espetáculo "Afro-Sambas 60 Anos", protagonizado pelo cantor Marcos Sacramento e pelo violonista Zé Paulo Becker, com participação especial do percussionista Netinho.

O encontro da dupla com o histórico disco começou em 2013, no centenário de Vinicius de Moraes. Naquela ocasião, Sacramento e Becker interpretaram pela primeira vez os afro-sambas — termo que o poeta criou para batizar as parcerias com Baden Powell. Desde então, os dois reeditam a linguagem que aproximou o cancioneiro nacional das tradições afro-brasileiras.

Clássico de Baden Powell e Vinicius de Moraes inspirou show de Marcos Sacramentoe e Zé Paulo Becker (crédito: Foto: Pedro Campello)

"A força do álbum está na música de Baden Powell, que une a rítmica afro-religiosa brasileira a elementos da música modal, e na poesia revolucionária de Vinicius de Moraes ”, afirma Zé Paulo Becker em entrevista ao Diario. Ele é integrante do Trio Madeira Brasil e parceiro de artistas como Ney Matogrosso.

No palco do Alma Arte Café, o repertório será recriado na íntegra a partir de uma formação de voz, violão e percussão, trazendo clássicos fundamentais do disco como “Berimbau”, “Labareda” e, claro, “Canto de Ossanha”.

Para Sacramento, um dos principais intérpretes da música brasileira contemporânea, o sucesso duradouro do show está diretamente ligado à força da obra. "Trata-se de uma obra verdadeiramente icônica, com canções que fazem parte do inconsciente coletivo dos brasileiros e que merece ter seus 60 anos celebrados”, diz o cantor.

Segundo Zé Paulo Becker, a atemporalidade de "Os Afro-Sambas" também se explica pela possibilidade de o repertório ser constantemente revisitado. O violonista afirma que cada nova interpretação precisa conciliar respeito ao legado de Baden Powell com a busca por novos caminhos musicais.

"O grande desafio é trazer aspectos da tradição e dar uma leitura própria a um repertório já bastante conhecido, reverenciando, respeitando, mas ao mesmo tempo se propondo a trazer algo de novo", ressalta.

SERVIÇO:

Exposição: Ancestralidade em Cor, de Hélvio Polito

QUANDO: a partir de 16 de julho de 2026

HORÁRIO: às 18h

Show Afro-Sambas 60 Anos – Marcos Sacramento & Zé Paulo Becker

Participação especial: Netinho (percussão)

QUANDO: 18 de julho de 2026 (sábado)

HORÁRIO: às 18h

LOCAL: Alma Arte Café, em Olinda. Na Ladeira da Misericórdia, no 106 – no Sítio Histórico.

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia), R$ 50 (social) e mesa para quatro pessoas por R$ 380.

