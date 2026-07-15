Nando Reis confirma show no projeto 'Clássicos do Brasil', que volta ao Recife em novembro

O projeto 'Clássicos do Brasil' acontecerá no Parque Dona Lindu, entre os dias 6 e 8 de novembro. Nando Reis é uma das atrações do dia 7, que também conta com Humberto Gessinger e CPM 22

Nando Reis vai apresentar o show da turnê "Pra você guardei o amor" (Leo Aversa/Divulgação)

Nando Reis anuncia sua nova turnê, “Pra Você Guardei o Amor”, em que coloca em primeiro plano sua faceta mais conhecida, a romântica. A estreia no Recife será em 7 de novembro, no Parque Dona Lindu, dentro da programação do festival Clássicos do Brasil. No mesmo dia, Humberto Gessinger e CPM 22 sobem ao palco.

Os ingressos custam a partir de R$ 90 e já estão à venda na Bilheteria Digital.

“Pra Você Guardei o Amor” é construído com canções que atravessam décadas de aventuras e desventuras de amor e revelam diferentes formas de sentir, reunindo hits do repertório, músicas do mais recente álbum e releituras de clássicas canções de amor que marcaram a vida do artista.



A presença de Lan Lanh na banda, com quem Nando tem uma amizade de longa data, adiciona mais uma camada emocional ao show. Além dela na percussão, o grupo conta com Walter Villaça na guitarra, Felipe Cambraia no baixo, Alex Velley nos teclados, Eduardo Schuler na bateria e Sebastião Reis no violão. A direção artística e visual é assinada por Batman Zavareze, que destaca o alcance da poesia de Nando.



CLÁSSICOS DO BRASIL – Em sua segunda edição no Recife, o festival que celebra os grandes ícones da música nacional chega com curadoria que reúne samba, rock, frevo, MPB e os sons que definem a identidade cultural do nosso país. Dia 6 de novembro, a abertura vai do samba ao hip-hop com shows de Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge. Dia 7, Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22 são as atrações. E dia 8, o festival convida as famílias para um “Domingo no Parque”, com celebração à cultura pernambucana e shows gratuitos de representantes da música produzida no estado: Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.



A volta ao Recife não é por acaso. O Clássicos do Brasil nasceu no Rio de Janeiro, em 2023, mas com ouvidos atentos ao Nordeste, com uma agenda dominada por artistas pernambucanos. Em 2025, realizou sua primeira edição no Recife, no Classic Hall. Agora no Parque Dona Lindu, em formato ao ar livre, como também acontece no Rio, o festival oferece localização privilegiada, em espaço amplo e aberto, de convivência para todos os públicos e com infraestrutura que contempla praça de alimentação, área para PcD e ambientes interativos.



SERVIÇO

Festival Clássicos do Brasil

Local: Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Datas: 6, 7 e 8 de novembro de 2026



Ingressos:

Dias 6 e 7 de novembro: a partir de R$ 90

Dia 8 de novembro: entrada gratuita

Vendas e retirada de ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/classicosdobrasil

