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Adaptação pernambucana de comédia política escrita em 1971 tem sessão no Teatro Apolo, no Recife

Espetáculo "A Eleição", da Companhia de Projetos Cênicos de Santa Cruz do Capibaribe, usa humor e crítica para tratar das disputas e contradições do poder

Allan Lopes

Publicado: 04/07/2026 às 05:50

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"A Eleição", montagem da Companhia de Projetos Cênicos, chega ao Recife em sessão única (Foto: Iago Monteiro)

Muito antes de a política brasileira parecer um roteiro de ficção, o teatro já transformava palanques em palcos. Escrita em 1971 pela consagrada dramaturga Lourdes Ramalho, o espetáculo "A Eleição" segue atual ao retratar, com humor e crítica, as disputas e contradições do poder. 

A obra, montada pela Companhia de Projetos Cênicos de Santa Cruz do Capibaribe desde 2004, chega agora pela primeira vez ao Recife. A sessão única acontece neste sábado (4), às 20h, no Teatro Apolo. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Para esta remontagem, a companhia promoveu adaptações pontuais no ritmo, na linguagem e em algumas referências para aproximar a encenação do público contemporâneo, sem abrir mão da essência do texto original.

“Talvez essa seja a maior força de ‘A Eleição’: mostrar que, apesar da passagem do tempo e das mudanças no contexto político, certos comportamentos continuam se repetindo”, afirma o diretor Diógenes Rodrigues, que também integra o elenco. Ele divide o palco com os atores Ana Nunes, Arthur Monteiro, Clécia Araújo, Eliaquim Filho, Iago Monteiro, João Rocha, Lourdes Aragão, Márcio Maracajá e Márcia Feitosa.

Em meio à crescente polarização, o espetáculo não se propõe a apontar culpados ou fazer juízos de valor. Segundo Diógenes, a proposta é usar o riso como ferramenta para desarmar o público e abrir espaço para a reflexão sobre temas delicados.

“‘A Eleição’ não pretende dizer em quem acreditar ou como pensar. Convidamos as pessoas a observarem, com senso crítico e leveza, comportamentos que se repetem na política e na sociedade”, explica.

Fundada em 1993, a Companhia de Projetos Cênicos é o grupo teatral mais antigo em atividade em Santa Cruz do Capibaribe e é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do município.

A apresentação de “A Eleição” no Recife consolida a trajetória da companhia como uma das referências do teatro produzido no Agreste pernambucano. “Levar esse espetáculo à capital é uma forma de romper barreiras, ampliar o alcance do nosso trabalho e mostrar que a produção teatral do interior tem qualidade, potência e muito a dizer”, celebra Diógenes.

SERVIÇO

Comédia – A Eleição
Data – 04 de julho (sábado)
Horário – 20h
Local – Teatro do Apolo
Ingressos - Site Sympla e bilheteria do teatro, com 1h de antecedência no dia do espetáculo
Valores - R$ 30
Classificação indicativa – 14 anos
Maiores informações – 81 9.9432-4845

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