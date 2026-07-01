Evento interativo que mergulha no universo de 'Toy Story' chega ao Recife nas férias de julho

(Divulgação)

Experiência temática licenciada e inédita no Nordeste, a atração voltada para as férias toda baseada no universo de “Toy Story” chega ao Shopping Recife nesta quinta (2) e fica em cartaz até o dia 2 de agosto. As atividades interativas recriam cenários e momentos marcantes dos primeiros quatro longas da saga, cujo quinto capítulo segue nos cinemas. A participação acontece mediante cadastro a ser realizado pelo site www.shoppingrecife.com.br/toystory ou de forma presencial no local do evento.

Instalada na Praça de Eventos, a atração convida os visitantes a vivenciarem brincadeiras que rememoram cenas e personagens que atravessam e conquistam gerações desde o longa original de 1995. Entre os destaques estão a recriação do quarto do Andy e um pré-show exclusivo, além de detalhes cenográficos como janelas com sombras dançantes que revelam os movimentos dos personagens antes de serem surpreendidos, remetendo ao clima lúdico das animações.

Cada espaço imersivo traz um desafio interativo diferente. Na área inspirada no primeiro filme, os visitantes devem usar uma garra para capturar os aliens e posicioná-los corretamente em uma prateleira. Em "Toy Story 2", a missão é arremessar argolas coloridas em pinos sobre uma base giratória antes que o tempo acabe. Já no ambiente dedicado a "Toy Story 3", o público enfrenta desafios do game "Toy Story Mania" em telas customizadas. Para completar o percurso, a atividade inspirada em "Toy Story 4" propõe acertar o maior número possível de bolinhas dentro do tempo limite.

A programação chega em um momento de renovação do entusiasmo em torno do fenômeno Toy Story, impulsionado pela estreia do quinto longa, e integra o calendário de entretenimento do mall para o período de férias, proporcionando diversão e experiências a serem compartilhadas por amigos e famílias. O evento também será um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, destinadas a instituições sociais do entorno do centro de compras.

“Toy Story faz parte do imaginário de diferentes gerações e continua despertando encantamento entre crianças e adultos. Trazer uma atração licenciada com esse universo para o Shopping Recife durante um período tão esperado, como as férias, é uma forma de proporcionar momentos de diversão em família. Ao mesmo tempo, incentivamos a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos para instituições que realizam um trabalho tão importante em nossa comunidade”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Recife, Juliana Vilaça.