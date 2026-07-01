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Evento interativo que mergulha no universo de 'Toy Story' chega ao Recife nas férias de julho

Atração licenciada inédita no Nordeste reúne brincadeiras interativas inspiradas nos filmes da Disney/Pixar no Shopping Recife, com acesso gratuito

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/07/2026 às 16:40

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/Divulgação

(Divulgação)

 Experiência temática licenciada e inédita no Nordeste, a atração voltada para as férias toda baseada no universo de “Toy Story” chega ao Shopping Recife nesta quinta (2) e fica em cartaz até o dia 2 de agosto. As atividades interativas recriam cenários e momentos marcantes dos primeiros quatro longas da saga, cujo quinto capítulo segue nos cinemas. A participação acontece mediante cadastro a ser realizado pelo site www.shoppingrecife.com.br/toystory ou de forma presencial no local do evento.

Instalada na Praça de Eventos, a atração convida os visitantes a vivenciarem brincadeiras que rememoram cenas e personagens que atravessam e conquistam gerações desde o longa original de 1995. Entre os destaques estão a recriação do quarto do Andy e um pré-show exclusivo, além de detalhes cenográficos como janelas com sombras dançantes que revelam os movimentos dos personagens antes de serem surpreendidos, remetendo ao clima lúdico das animações.

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Cada espaço imersivo traz um desafio interativo diferente. Na área inspirada no primeiro filme, os visitantes devem usar uma garra para capturar os aliens e posicioná-los corretamente em uma prateleira. Em "Toy Story 2", a missão é arremessar argolas coloridas em pinos sobre uma base giratória antes que o tempo acabe. Já no ambiente dedicado a "Toy Story 3", o público enfrenta desafios do game "Toy Story Mania" em telas customizadas. Para completar o percurso, a atividade inspirada em "Toy Story 4" propõe acertar o maior número possível de bolinhas dentro do tempo limite.

A programação chega em um momento de renovação do entusiasmo em torno do fenômeno Toy Story, impulsionado pela estreia do quinto longa, e integra o calendário de entretenimento do mall para o período de férias, proporcionando diversão e experiências a serem compartilhadas por amigos e famílias. O evento também será um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, destinadas a instituições sociais do entorno do centro de compras.

“Toy Story faz parte do imaginário de diferentes gerações e continua despertando encantamento entre crianças e adultos. Trazer uma atração licenciada com esse universo para o Shopping Recife durante um período tão esperado, como as férias, é uma forma de proporcionar momentos de diversão em família. Ao mesmo tempo, incentivamos a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos para instituições que realizam um trabalho tão importante em nossa comunidade”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Recife, Juliana Vilaça.

 

Atração , disney , Diversão , Toy Story
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