Pernambuco decreta Situação de Emergência para 75 municípios afetados pela estiagem

O decreto nº 60.960 foi publicado no Diário Oficial de Pernambuco desta terça-feira (30) e tem validade de 180 dias

Seca no sertao de Pernambuco. ( Annaclarice Almeida/DP/D.A Press.)

O Governo de Pernambuco decretou Situação de Emergência para 75 municípios do estado “afetados por desastre de estiagem indutor de seca hidrológica nos reservatórios da rede de abastecimento”.

O decreto nº 60.960 tem validade de 180 dias a partir da publicação do Diário Oficial desta terça-feira (30).

O texto ressalta que “os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelo evento adverso, haja vista a situação socioeconômica desfavorável das regiões”.

Situação que exige do Governo de Pernambuco, de acordo com o decreto, a adoção de medidas para restabelecer a normalidade das regiões afetadas.

O artigo 1º declara a Situação de Emergência pela anormalidade causado pelo “desastre de estiagem indutor de seca hidrológica nos reservatórios da rede de abastecimento sob gestão da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento (COMPESA)”.

A situação de anormalidade é válida apenas para áreas dos 75 municípios relacionados no “Anexo Único”, conforme descreve o artigo 2º do decreto publicado nesta terça.

Segundo o artigo 3º, as secretarias e órgãos do governo estadual com atuação específica “adotarão as ações de resposta necessárias ao enfrentamento dos efeitos da estiagem, conforme responsabilidade institucional, em cooperação com os órgãos da União e dos Municípios”.

Confira os 75 municípios em Situação de Emergência a partir da publicação do decreto no Diário Oficial de Pernambuco desta terça:

1 Afogados da Ingazeira

2 Afrânio

3 Águas Belas

4 Alagoinha

5 Araripina

6 Arcoverde

7 Belém do São Francisco

8 Belo Jardim

9 Betânia

10 Bodocó

11 Bom Conselho

12 Brejinho

13 Brejo da Madre de Deus

14 Buíque

15 Cabrobó

16 Caetés

17 Calumbi

18 Capoeiras

19 Carnaíba

20 Carnaubeira da Penha

21 Cedro

22 Custódia

23 Dormentes

24 Exú

25 Flores

26 Floresta

27 Granito

28 Iati

29 Ibimirim

30 Iguaracy

31 Ingazeira

32 Ipubi

33 Itaíba

34 Itapetim

35 Jataúba

36 Jatobá

37 Lagoa Grande

38 Manari

39 Mirandiba

40 Moreilândia

41 Orocó

42 Ouricuri

43 Paranatama

44 Parnamirim

45 Pedra

46 Pesqueira

47 Petrolândia

48 Petrolina

49 Poção

50 Quixaba

51 Salgueiro

52 Saloá

53 Sanharó

54 Santa Cruz

55 Santa Cruz da Baixa Verde

56 Santa Cruz do Capibaribe

57 Santa Filomena

58 Santa Maria da Boa Vista

59 Santa Terezinha

60 São Bento do Una

61 São José do Belmonte

62 Serra Talhada

63 Serrita

64 Sertânia

65 Solidão

66 Tabira

67 Tacaratu

68 Taquaritinga do Norte

69 Terra Nova

70 Trindade

71 Triunfo

72 Tupanatinga

73 Tuparetama

74 Venturosa

75 Verdejante