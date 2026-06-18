Marcelo D2 une samba e rap para animar a torcida brasileira no Festival Ginga desta sexta (19)

Rapper Marcelo D2 (Foto: Caiano Midam)

A combinação de futebol e música dita o ritmo de mais uma edição do Festival Ginga, que acontece nesta sexta-feira (19), em uma área 100% coberta e climatizada instalada no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

Além de acompanhar a transmissão de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo, o público recifense terá como atração principal Marcelo D2, que lidera o line-up da noite, ao lado de Maraca Band, Vilx, Mau Lopes e Infravermelho. O evento, cuja edição anterior teve as entradas esgotadas, disponibiliza os últimos ingressos a partir de R$ 130 na plataforma Sympla.

Atualmente, o rapper carioca roda o país com os shows de sua nova fase de estúdio, centrada no projeto fonográfico "Manual Prático do Novo Samba Tradicional", lançado em 2024. A proposta consiste em uma série de quatro álbuns disponibilizados nas plataformas digitais onde o artista promove uma fusão direta entre as batidas e graves do rap contemporâneo e o samba de terreiro. Acompanhado no palco pela banda Um Punhado de Bamba, D2 utiliza instrumentos acústicos de percussão e cavaquinho integrados a samplers e picapes eletrônicas.

Para a apresentação no palco montado no Mirante do Paço, Marcelo D2 traz justamente a síntese dessa turnê. O repertório promete costurar os arranjos de samba moderno e as novas composições autorais com os grandes clássicos de sua carreira solo, incluindo faixas obrigatórias como "Qual é?", "Desabafo" e "A Procura da Batida Perfeita", que são capazes de prolongar a festa em caso de vitória da Seleção Brasileira ou de reerguer o espírito do público se o resultado em campo não for o esperado.

Os portões do Mirante do Paço abrem no início da noite para receber os torcedores, iniciando o cronograma que intercala o protocolo do futebol com as atrações musicais. O show de Marcelo D2 está programado para acontecer logo após o encerramento do jogo do Brasil, mas a grade de entretenimento se estende ao longo do evento com apresentações das bandas Maraca Band, Vilx, Mau Lopes e Infravermelho.

Toda essa programação é integrada a uma mega estrutura que conta com telões de alta definição, ativações interativas de marcas patrocinadoras, cenários instagramáveis para fotografia e uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

