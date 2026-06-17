Exposição sobre Chaves chega ao Recife trazendo episódios inéditos, figurinos e cenários da série

Recife recebe a maior exposição já produzida sobre Chaves, com atrações para fãs de todas as geraçõe

Exposição transforma o Shopping RioMar Recife em uma viagem pela Vila do Chaves (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Quem não se lembra do Seu Madruga esbravejando "tinha que ser o Chaves mesmo"? Hoje em dia, o icônico personagem poderia até repetir a mesma frase, mas deixando a habitual irritação de lado e constatando, com uma pontinha de orgulho ferido, o impacto cultural de uma das figuras mais amadas da nossa TV.

O garoto da vila é o grande homenageado de “Chaves: A Exposição”, já aberta para visitação no Shopping RioMar Recife com bilhetes a partir de R$ 20, à venda no aplicativo do centro de compras, na bilheteria física do evento ou pelo site expochaves.com.br.

A mostra tem a chancela do Grupo Chespirito, empresa responsável por gerenciar a obra do comediante Roberto Gómez Bolaños, e é considerada a maior já produzida em homenagem ao clássico seriado mexicano.

Durante a pré-estreia exclusiva para a imprensa e convidados, a diretora da marca, Marcela Palomar, pontuou que o evento no Recife representa uma oportunidade única de descentralizar o legado do protagonista e criador de Chaves pelo território brasileiro. “Em um país de dimensões continentais como o Brasil, estar aqui representa uma oportunidade de estreitar ainda mais essa conexão com o público nordestino”, explica Marcela em entrevista ao Diario.

Ao longo de mais de 500 m², a atração se destaca pela riqueza de detalhes que insere o público diretamente nos universos criados por Bolaños. O passeio nostálgico é composto por cenários totalmente interativos que reconstituem a Vila do Chaves e o segundo Pátio, além de abrir as portas das residências de Dona Florinda, Seu Madruga e da Bruxa do 71. Para completar a imersão na obra, a mostra reserva uma seção inteiramente dedicada ao Chapolin Colorado, repleta de referências, figurinos e elementos marcantes de suas histórias

A exposição ainda promete surpreender os fãs mais assíduos com os segredos sobre os famosos “episódios perdidos” do Chaves, que não foram mais distribuídos por problemas técnicos nas gravações ou mudanças contratuais no elenco. “A maioria dos roteiros está preservada. Explicamos quais são esses episódios e apresentamos inclusive um roteiro de um episódio exibido no México que nunca chegou ao Brasil”, revela o curador João Victor Trascastro.

Além desses bastidores inéditos, o acervo cedido pelo Grupo Chespirito traz uma linha do tempo detalhada, com depoimentos e curiosidades sobre as icônicas dublagens que deram vida a esse universo no Brasil. O circuito permite contemplar de perto figurinos históricos, objetos de cena originais e esculturas dos personagens em escala real, além de réplicas oficiais chanceladas pela família de Roberto Bolaños.

Um dos momentos mais aguardados da experiência é o encontro com a autêntica e icônica marreta do Chapolin Colorado, trazida do México exclusivamente para a temporada de exibição no país. “É uma narrativa completa, do fã mais casual ao fã que acompanha a obra há mais de 40 anos”, afirma Marcela Palomar.



Em vídeo exibido na pré-estreia, Roberto Gómez Fernández, filho de Chespirito, celebrou o carinho histórico que o Brasil demonstra pelo seu pai. “A exposição oferece a oportunidade de reviver momentos inesquecíveis do universo de Chaves e de percorrer cenários que fazem parte da memória afetiva de tantas pessoas. Somos profundamente gratos por essa demonstração de afeto, que permanecerá para sempre em nossos corações. Agradecemos ao público brasileiro e convidamos todos a visitar a exposição e compartilhar essa experiência com amigos e familiares”, conclui.

