Espetáculo circense 'Vermelho Bordô' estreia no Teatro de Santa Isabel nesta quinta (18)

Montagem dedicada ao circo contemporâneo, "Vermelho Bordô" tem sessão no Santa Isabel hoje, às 19h, trazendo uma narrativa que mistura dança, acrobacia, performance cênica e música ao vivo

Espetáculo "Vermelho Bordô" (Hercilia Santos/Divulgação)

Para promover uma reflexão poética sobre os ciclos da natureza e da existência humana, o espetáculo “Vermelho Bordô”, da Cia Pé de Manga, estreia nesta quinta-feira (18), às 19h, no Teatro de Santa Isabel. A montagem de circo contemporâneo combina dança aérea, acrobacia, performance cênica e música ao vivo buscando afastar-se da estrutura tradicional de números isolado para construir uma narrativa sensorial contínua. Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis para compra no site da Cia Pé de Manga e custam entre R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

A produção conta com 39 artistas em cena que utilizam aparelhos clássicos como tecido acrobático, lira e trapézio, além de dança de chão e elementos teatrais. “É um espetáculo sobre transformação. Sobre os movimentos inevitáveis da vida, da natureza e dos afetos. Queremos criar uma experiência que toque as pessoas visualmente e emocionalmente”, explica Thaís Sousa, diretora do espetáculo.

A sonoridade de “Vermelho Bordô” é um dos destaques, trazendo uma trilha original composta pelo artista Thiago Motta. Durante a encenação, a música instrumental ganha o reforço de intervenções vocais ao vivo comandadas pela cantora recifense Maria Flor. A fusão entre a trilha sonora e os movimentos dos acrobatas busca amplificar o impacto visual e emocional da experiência no palco.

Fundada em 2017 no Bairro do Recife, a Cia Pé de Manga consolidou-se como escola e companhia de artes aéreas, expandindo suas atividades a partir de 2022 com a realização de montagens semestrais de produção independente. Atualmente, a instituição mantém sedes em Boa Viagem e no Casarão das Artes, onde concilia a criação de espetáculos autorais com a oferta de aulas regulares e experiências gratuitas para novos alunos ao longo do ano.

