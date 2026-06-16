Projeto junino de João Gomes chega ao Recife nesta quarta (17), com ingressos gratuitos

Projeto São João Gomes acontece nesta quarta-feira (17), no Bairro do Recife, onde recebe quadrilhas, bandas da pífano, vilas temáticas e shows de João Gomes e Mestrinho.

João Gomes apresentará o show "Pé de Serrita" dentro do projeto São João Gomes (Divulgação)

Depois de circular pelo Brasil e Europa com o projeto São João Gomes, o cantor João Gomes volta ao Recife com o show nesta quarta-feira (17). A apresentação na capital pernambucana encerra a temporada com uma edição na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, onde a festa começa às 15h, com ingressos gratuitos. Os bilhetes ainda podem ser retirados no site Ingresse.

O espaço se transformará em uma grande passarela cultural, reunindo manifestações populares, gastronomia, artesanato, música e experiências que resgatam a essência do verdadeiro São João. Com a proposta de ampliar a experiência junina para além dos shows, o evento oferece uma imersão completa nas cidades juninas, valorizando as tradições, os personagens e as manifestações culturais que fazem dessa festa uma das maiores expressões da identidade nordestina.

Para marcar essa proposta, o Recife Antigo receberá uma ocupação inédita, transformando todo o seu entorno em uma grande cidade junina. Ao longo da Avenida Alfredo Lisboa, o público poderá acompanhar desfiles de quadrilhas juninas, grupos de bacamarteiros, bois e diversas atrações culturais. Os cortejos sairão da Praça do Pilar em direção ao vão coberto do Cais do Sertão, espaço que será transformado em um grande Quadrilhódromo para apresentações durante todo o dia.

Entre as quadrilhas confirmadas estão a Junina Amigos do Furacão, Raio de Sol Mirim, Raio de Sol e outros grupos convidados. Já entre os bacamarteiros, está confirmada a participação da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, além de outras representações tradicionais da cultura popular pernambucana.

Seguindo o percurso da festa, a Torre Malakoff ganhará uma programação especial dedicada ao pífano e às tradições musicais do interior nordestino. O espaço receberá apresentações artísticas e ações de interação com o público, transformando um dos principais cartões-postais do Recife em um polo de celebração da cultura popular. Entre as atrações confirmadas estão a Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba, João do Pife e a Banda Dois Irmãos, além de outros grupos convidados que representam a riqueza musical do interior de Pernambuco.

A experiência continuará pela Vila dos Patrocinadores, instalada na lateral do estacionamento do Cais do Sertão. O espaço reunirá mais de dez ativações de marcas, oferecendo brincadeiras, experiências interativas, brindes e ações especiais para o público.

Do outro lado da avenida, uma grande feira de empreendedores locais reunirá mais de 50 operações, fortalecendo a economia criativa e valorizando o artesanato, a gastronomia e os pequenos negócios pernambucanos.

Pensando também nas famílias, a Praça do Pilar receberá uma área dedicada ao público infantil, com parque inflável e diversas brincadeiras para as crianças, ampliando ainda mais as opções de entretenimento dentro da cidade junina.

Enquanto isso, o Terminal Marítimo será o palco dos grandes shows da programação. João Gomes apresentará o repertório do projeto Pé de Serrita, em uma apresentação especialmente pensada para celebrar as raízes do forró e da cultura nordestina. A programação musical contará ainda com show de Mestrinho e apresentação da Escola de Oito Baixos de Caruaru, reforçando o compromisso do projeto com a valorização dos ritmos e tradições que fazem do São João uma manifestação cultural única.

Com acesso gratuito mediante retirada antecipada de ingresso, o evento contará com as modalidades de ingresso solidário, através da doação de 2 kg de alimentos, ou ingresso acompanhado do copo oficial do evento.

SERVIÇO

São João Gomes

Qunado: Nesta quarta-feira (17), a partir das 15h

Onde: Avenida Alfredo Lisboa, Praça do Pilar, Torre Malakoff, Cais do Sertão e Terminal Marítimo, no Bairro do Recife

Acesso gratuito mediante retirada antecipada de ingresso na Ingresse

