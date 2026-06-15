Orquestra Sinfônica do Recife homenageia Petrúcio Amorim em concertos gratuitos, no Santa Isabel

Nestas terça e quarta-feiras (16 e 17), a Orquestra Sinfônica do Recife rende homenagem a Petrúcio Amorim; Na quinta (18), a Banda Sinfônica abre a programação de shows juninos no Sítio da Trindade

(Foto: Marcos Pastich PCR)

A Orquestra Sinfônica do Recife se apresenta amanhã e quarta-feira (dias 16 e 17) no Teatro de Santa Isabel, homenageando o poeta e cantador Petrúcio Amorim. Na quinta-feira (18), a Banda Sinfônica subirá ao palco do maior polo junino, para abrir a programação de shows do Sítio da Trindade, com a solenidade de seus acordes e a ilustre companhia de duas importantes vozes femininas de diferentes gerações do forró: a dama do arrasta-pé Anastácia e a cantora, compositora e atriz potiguar Juliana Linhares, inventora de novos Nordestes.

Orquestra Sinfônica

Com regência de José Renato Accioly e do maestro convidado John Mange, os concertos da Orquestra Sinfônica do Recife apresentarão quatro peças, todas estreando em novos arranjos, a partir das 20h destas terça e quarta-feiras: “Suíte dos Desenhos de Milena”, de Hudson Nogueira, “Bachianas Brasileiras Nº 1”, de Heitor Villa-Lobos (com regência de John Mange), além de “Suíte Dominguinhos” e “Petruciana”, arranjos com vários sucessos de Dominguinhos e Petrúcio Amorim, respectivamente.

Integrando a temporada 2026 de um dos mais antigos conjuntos sinfônicos em atividade ininterrupta do País, declarado Patrimônio Imaterial e Cultural do Recife, as apresentações terão ingressos disponibilizados pela internet e presencialmente. A distribuição virtual será realizada no dia de cada concerto, a partir das 10h, pelo site https://ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br/. Na bilheteria do Santa Isabel, também haverá distribuição de ingressos nas duas datas, a partir das 19h.

Banda Sinfônica

Inaugurando o maior, mais aprumado e formoso palco dos festejos juninos recifenses, a Banda Sinfônica irá se apresentar, na quinta-feira, a partir das 19h30, para convidar o Recife a arrastar pé pro Sítio Trindade. Celebrando os acordes ensolarados do forró nordestino, o repertório contará com cinco peças, começando pelo clássico “Lamento Sertanejo”, de Dominguinhos.

Depois do lamento, o balanço. Com a participação da cantora Juliana Linhares, a Banda executará um compilado de cinco músicas, entre sucessos da cantora e clássicos do forró: “Balanceiro”, “Depois do Breu”, “Sou o Estopim”, “Tareco e Mariola” e “Feira de Mangaio”. O balancê sinfônico seguirá com um arranjo que vai juntar “Feira de Caruaru” com “Forró de Dois Amigos”, e embalar tudo com a sonoridade do pífano do solista Renan Rezende.

Depois o concerto seguirá aprofundando acordes e raízes na música nordestina, com a participação especial de Anastácia, que cantará “É tempo de voltar”, “O Sucesso da Zefinha”, “Saudade Matadeira”, “Tenho Sede” e Eu só Quero um Xodó”, todas dela e de seu parceiro de música e vida, Dominguinhos. A derradeira composição do repertório festivo e junino da Banda será uma homenagem a João Silva, grande parceiro de Luiz Gonzaga.

A programação da primeira noite de shows no Sítio ainda promete mais música e mais emoção, terminando bonita como começou, com show de Santanna, o cantador, que embalará as multidões quadriculadas, a partir das 22h.

A programação do São João 2026 segue junho adentro e Recife afora até o próximo dia 29 de junho, alcançando 14 polos e convidando o Recife todinho ao balancê. Com o tema “Nossa Raiz”, a festa realizada pela Prefeitura do Recife oferecerá 1,2 mil apresentações, numa grande celebração às devoções, esperanças e tradições mais populares e genuínas do Nordeste. Para conferir a programação completa, acesse o site https://recifejunino.recife.pe.gov.br/.