Exposição retrata tradição secular das bandas pernambucanas Curica e Saboeira, em Goiana

A exposição ‘Curica e Saboeira: entre o tempo, o som e a tradição’ está em cartaz em praças de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, para reforçar a memória cultural da cidade

A banda Curica foi criada em Goiana em 1948, um ano antes da conterrânea Saboeira (Divulgação)

A história e a identidade cultural de Goiana, município da Zona Mata Norte de Pernambuco, são destaques da exposição “Curica e Saboeira: entre o tempo, o som, e a tradição”, realizada pelo Sesc Ler Goiana para homenagear as duas tradicionais agremiações musicais da cidade. A mostra reúne 40 fotografias e está montada no coreto das praças João Pessoa e da Bandeira, com acesso gratuito.

As duas instituições homenageadas são reconhecidas como Patrimônio Vivo de Pernambuco e compartilham origens históricas marcantes, incluindo a recepção ao imperador Dom Pedro II em 1859. A Sociedade Musical Curica, fundada em 1848, nasceu ligada às celebrações religiosas, enquanto a Banda Musical Saboeira, criada em 1849, destaca-se pela formação de novos músicos. Por essa última já passaram alguns dos nomes mais relevantes da música pernambucana, como Capitão Zuzinha e os Maestros Duda e Guedes Peixoto, que fizeram história na consolidação e desenvolvimento do frevo.

Entre registros antigos e atuais, as imagens da mostra constroem uma linha do tempo que retrata não apenas a evolução das bandas, mas também as histórias de vida dos músicos e o impacto cultural que atravessou diferentes gerações de moradores. “A exposição nasce do desejo de olhar para elas a partir da memória, da permanência e do afeto. Existe algo nas fotografias que permanece vivo no som delas. Algo que resiste, que continua ecoando através das gerações”, explica Tayná Nunes, que assina a expografia e curadoria da exposição.

O evento integra o projeto “Sesc Preserva - Memória Social e Patrimônio Cultural”, que visa fortalecer o sentimento de pertencimento das comunidades e valorizar o patrimônio regional. A partir dessa proposta, a iniciativa busca resgatar a trajetória secular das bandas e sua profunda ligação com a memória e o cotidiano da população local.

