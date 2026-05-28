Banda de Pau e Corda e Mestre Gennaro buscam reafirmar a força da música nordestina em shows no Recife

Seis shows do projeto "Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda" acontecem entre os dias 4 e 12 de junho, na Caixa Cultural Recife. Os primeiros ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (29)

Banda de Pau e Corda e Mestre Gennaro se reúnem para reafirmar a força da música nordestina (Ignus/Divulgação)

Entre os dias 4 e 12 de junho, a Caixa Cultural Recife receberá seis apresentações do show “Mestre Gennaro e a Banda de Pau e Corda”, que reúne o sanfoneiro alagoano e o grupo pernambucano em um projeto que busca reafirmar a força poética e a sonoridade nordestina. As vendas dos ingressos da primeira semana (4, 5 e 6 de junho) começam nesta sexta-feira (29), às 12h, enquanto que os ingressos da segunda semana (10, 11 e 12 de junho) serão vendidos a partir do dia 5 de junho. As entradas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e poderão ser comprados no link no site da Caixa Cultural.



No repertório, sucessos da carreira de Gennaro e da Banda de Pau e Corda e ainda homenagem a nomes fundamentais da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Anastácia, Marinês e Sivuca. Serão performados clássicos do forró, do baião e do xote, à luz do candeeiro de novas interpretações e arranjos – tudo isso unindo a potência rítmica da sanfona de Gennaro à densidade melódica do grupo pernambucano.



O show, com direção musical compartilhada entre os artistas, tem 80 minutos de duração e formato acústico-amplificado. A ideia é combinar tradição com renovação, numa celebração da música nordestina e junina. As sessões dos dias 5 e 10 de junho ainda contará com intérprete de Libras e bate-papo com os artistas após o show.

Sobre Gennaro: Renomado sanfoneiro brasileiro, teve seu destino traçado aos 12 anos de idade, quando ganhou sua primeira sanfona, presente de seu pai. Inspirado por ele, Gennaro abraçou o instrumento como autodidata, marcando o início de uma jornada musical que o levaria aos palcos mais prestigiados do Brasil e do mundo.



Em 1975, a lendária Marinês, conhecida como a Rainha do Xaxado e colaboradora frequente de Luiz Gonzaga, o convidou para integrar sua banda. Seis anos mais tarde, o Rei do Baião chamou Gennaro para acompanhá-lo em suas apresentações juninas, consolidando ainda mais sua reputação como um dos grandes nomes do forró. Mestre Gennaro ainda assumiu o posto de vocalista do famoso Trio Nordestino.



Em 1992, começava sua carreira solo no Recife, onde colaborou com diversos artistas e expandiu seu alcance internacional. Em 2018, foi bater na França, onde fez seu primeiro show internacional. E quatro anos mais tarde, ganhou o mundo de novo, numa turnê por cinco países. De volta para seu aconchego, segue animando os salões, sem cochilar nem apagar o candeeiro de seu forró.



Sobre a Banda de Pau e Corda: A banda é conhecida por sua formação instrumental refinada e pelo trabalho coletivo das vozes para promover o encontro da melodia e da palavra cantada com o afeto, a memória e a identidade de um povo inteiro. Com raízes profundas no solo fértil da cultura e da música nordestina, a Banda de Pau e Corda nasceu no efervescente Recife dos anos 1970.

Pelo talento dos irmãos Roberto, Waltinho e Sérgio Andrade, começou da mistura de canto, encanto, sensibilidade, paus e cordas. Composta por flauta, pífano, atabaque, contrabaixo acústico, violão e viola de 10 cordas, foi batizada por Toinho Alves, do Quinteto Violado, e contou com a bênção inicial de grandes pensadores e defensores da cultura nordestina, como o sociólogo Gilberto Freyre.



Na trajetória de cinco décadas, o grupo soma centenas de viagens, turnês nacionais e internacionais, com apresentações até na Argélia e na China, dez álbuns gravados e indicação ao Grammy Latino 2022. Atualmente, o conjunto é formada por Sérgio Andrade (voz e percussão), Júlio Rangel (viola e vocal), Yko Brasil (flauta transversal e pífano), Zé Freire (violão e vocal), Sérgio Eduardo (contrabaixo) e Alexandre Baros (bateria e vocal), além de contar com a participação do sanfoneiro Vinicius de Farias como músico convidado.



SERVIÇO:

Show de Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda

Quando: 4, 5, 6, 10, 11 e 12 de junho de 2026, às 19h30

Onde: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505 | Bairro do Recife

Datas: 4, 5, 6, 10, 11 e 12 de junho de 2026

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Disponíveis aqui a partir do dia 29 de maio.