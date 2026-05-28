Fabiana Pirro protagoniza releitura de Medusa em apresentação no Recife

Criado a partir do mito grego de Medusa, espetáculo "MEDUSAMUSAMULHER" questiona a lógica que transforma mulheres violentadas em culpadas pela própria do

"MEDUSAMUSAMULHER" une performance e videoarte em sessão no MHM, no Recife (Foto: Renato Filho/Divulgação)

A figura mitológica da Medusa, historicamente associada ao monstro capaz de petrificar quem cruzasse seu olhar, ganha outra leitura na performance MEDUSAMUSAMULHER. No trabalho protagonizado pela atriz Fabiana Pirro, a personagem retorna à cena como símbolo de uma mulher violada, punida e transformada em culpada pela própria violência sofrida.

A apresentação acontece neste sábado (30), às 20h, no Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem, com exibição também da videoarte criada a partir da obra. A sessão tem classificação indicativa livre. Os ingressos estão à venda pela plataforma Megapass.

Escrita pela pernambucana Cida Pedrosa, MEDUSA estreou em setembro de 2018, no Recife, e desde então passou por mostras, festivais e centros culturais em Pernambuco, em outros estados do Brasil e também no exterior, com apresentações em Lisboa, em Portugal, e Paris, na França. Foi na capital francesa que a obra ganhou uma versão cinematográfica, dirigida por Raphaël de Albuquerque.

A criação parte da versão grega do mito de Medusa, sacerdotisa do templo de Atena violentada por Poseidon. Em vez de ser acolhida como vítima, ela é amaldiçoada pela deusa, transformada em Górgona e condenada a carregar serpentes no lugar dos cabelos. Mais tarde, é degolada por Perseu, que leva sua cabeça como troféu.

Ao revisitar essa narrativa, a performance desloca o olhar sobre Medusa e evidencia a permanência de uma lógica que ainda responsabiliza mulheres pela violência que sofrem. “A performance tem o texto de Cida Pedrosa e, na versão para o cinema, incluímos a poesia de Silvia de Góes. As duas são minhas parceiras artísticas e é um luxo tê-las juntas”, destaca Fabiana.

Além da ampliação textual, a versão exibida no MHM também traz mudanças visuais. O figurino, assinado por Eduardo Ferreira, foi remodelado para acentuar a força dramática da personagem. “Agora está mais dramático, com mais sangue e duas novas anáguas”, adianta a atriz.