Governo de PE prepara novo centro de preservação do audiovisual pernambucano no Cinema São Luiz

Segundo pavimento do Cinema São Luiz se prepara para abrigar o Centro de Referências do Audiovisual de Pernambuco, espaço de preservação da riqueza histórica cinematográfica do estado

Cinema São Luiz se tornou um dos maiores símbolos do audiovisual pernambucano (Foto: Crysli Viana/DP)

De acordo com o Governo de Pernambuco, um espaço inédito para o cinema pernambucano está prestes a ganhar forma. Localizado no segundo pavimento do Cinema São Luiz, o Centro de Referência Audiovisual de Pernambuco — nome ainda sujeito a alteração — teve sua licitação concluída para a montagem. A obra está planejada para o fim de maio, com entrega prevista para junho.

O projeto prevê que o espaço abrigue uma expografia da filmografia do estado. Além disso, o material promete trazer novidades agregadas à experiência de assistir a um filme em uma das principais salas históricas do país, que ganhou as telas do mundo inteiro como cenário do filme “O Agente Secreto”, indicado a quatro categorias do Oscar 2026.

“O São Luiz se tornou um local de acolhimento do audiovisual brasileiro para nós, e essa iniciativa é uma forma de potencializarmos o equipamento”, relata Renata Borba, presidente da Fundarpe, órgão que será responsável pela gestão do Centro. “A curadoria selecionou parte do acervo do Museu da Imagem e do Som, que está com a reserva técnica na Casa da Cultura, e aproveitamos para dar visibilidade a um material incrível, que precisa ser mais visto e discutido”, completa.

Vários outros objetivos compõem a ideia do Centro de Referência, incluindo a valorização dos cinemas de rua, temática que será reforçada de maneira permanente no projeto, e da própria área central da cidade. Funcionando como um ambiente de difusão de informações e ações educativas, esse espaço deverá receber escolas para visitação, para que, desde muito cedo, o Cinema São Luiz e o trajeto do audiovisual nacional façam parte da referência cultural dos jovens.

“A dinamização do Centro do Recife é um dos nossos principais objetivos e desafios. Esse momento de reconhecimento internacional que o nosso cinema conquistou nos últimos anos não é apenas motivo para isso, mas também potencializador do alcance desse trabalho. Precisamos fazer com que as novas gerações se interessem pela cidade, pela sua história. Nada melhor do que um espaço dentro de um equipamento como o Cinema São Luiz para isso”, ressalta Renata.

De acordo com a Fundarpe, esse pontapé inicial faz parte de outros planos para aproximar o público do funcionamento do patrimônio. “Além do segundo pavimento, temos ainda uma surpresa nas entranhas do cinema, que certamente será muito bonita de ver”, adianta a gestora.

