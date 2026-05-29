Livro de José Teles conta a história de "A Feira de Caruaru" para celebrar os 70 anos da música

O livro "A Feira de Caruaru de Onildo Almeida - 70 anos", do jornalista e pesquisador José Teles, será lançado neste sábado (30), às 15h, na Bodega do Véio de Serra Negra, em Bezerros. A ocasião conta com um pocket show de Onildo Almeida

O compositor Onildo Almeida e o jornalista José Teles participam do lançamento do livro (Kira Aderne/Divulgação)

Um dos maiores sucessos na voz de Luiz Gonzaga, a música “A Feira de Caruaru” chega aos 70 anos em 2026 com diversos eventos para comemorar a data. Entre eles está o lançamento do livro “A Feira de Caruaru de Onildo Almeida - 70 Anos”, escrito pelo jornalista e pesquisador José Teles e publicado pela editora Bagaço, que acontecerá neste sábado (30), às 15h, na Bodega do Veio de Serra Negra, em Bezerros. Hoje com 98 anos, o compositor da canção, Onildo Almeida, fará um pocket show acompanhado por um trio de sanfoneiros na ocasião.

No material, Teles traz o contexto histórico em que a música foi lançada, revelando possíveis razões por trás do seu êxito. “Caruaru já era famosa por conta de Vitalino e dos irmãos José e João Condé que escreviam muito para São Paulo e Rio de Janeiro, então a cidade já estava com o nome fixo no Sudeste. Porém, Caruaru bombou de vez com a canção, porque a música tem um alcance que a literatura não tem, ainda mais na voz de Luiz Gonzaga, que estava no auge da carreira na década de 1950”, explica ele.

O sucesso foi tão grande que a gravação em 78 rotações de “A Feira de Caruaru” por Luiz Gonzaga se tornou seu disco mais vendido em 1957. Ao todo, 100 mil cópias deixaram as prateleiras das lojas, marcando uma saída fora do comum para a época, quando os discos ainda eram muito caros para a maioria dos brasileiros. O trabalho alavancou o potencial comercial da música, que já tinha alcançado boa vendagem para um trabalho regional com a gravação feita pelo próprio Onildo na Rozenblit, em 1956. Este primeiro registro, inclusive, foi lançado nas plataformas digitais neste mês, dentro da programação comemorativa dos seus 70 anos.

Além de contar a história da composição no livro, Teles ainda relembra outros versos sobre a feira de Caruaru, resgatando poemas de J. Alcides Ferreira e José Condé, de 1926 e 1937, respectivamente. O universo poético em torno do mercado ainda é explorado através de um glossário, que explica o significado de várias palavras usadas na música de Onildo que caíram em desuso ao longo dos anos ou que só eram compreensíveis para os locais.

