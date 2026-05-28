RoB Love faz show de lançamento do álbum 'MAGIK' em Olinda, nesta sexta-feira (28)

Com doze faixas autorais, "MAGIK" marca nova fase de RoB Love e aprofunda sua pesquisa musical em torno do reggae

"MAGIK" reforça a conexão de RoB Love com o reggae e a música pernambucana (Foto: Jorge Bispo/Divulgação)

A cantora e compositora pernambucana RoB Love lança o álbum "MAGIK" nesta sexta-feira (29), a partir das 18h30, no Alma Café, em Olinda. Produzido por Kassin e Mario Caldato Jr., o disco aprofunda a relação da artista com o reggae, aproximando dub, lovers rock, psicodelia e música pop em uma sonoridade marcada por afeto, espiritualidade e desejo de transformação.

Natural do Recife, RoB Love iniciou sua trajetória em 2006, no trio King Size Dub, dedicado a experimentações entre reggae e dub. Desde então, construiu uma pesquisa autoral em torno da músicar jamaicana, sem se limitar à reverência nostálgica ao gênero.

“Pra mim o reggae é uma música que toca num lugar profundo, que tem o poder de acessar a nossa essência e transformar”, afirma. “Reggae não é só pra brincar e dançar. É música pra quem quer refletir sobre a vida, crescer, transformar o mundo.”

Com doze faixas autorais, "MAGIK"marca um novo momento na carreira da artista. Gravado entre Recife, Rio de Janeiro e Los Angeles, o álbum combina grooves densos, texturas psicodélicas e climas sensoriais. “Em 'MAGIK', criei uma linguagem musical que me permite falar não só de amor, mas de inquietações e desejos de mudança, de uma forma pacífica, que o reggae permite”, explica. “É o meu primeiro trabalho autoral onde o reggae é a base fundamental e de fato onde quero fincar a base da minha música.”

Antes da apresentação em Pernambuco, o disco teve shows de lançamento no Manouche, no Rio de Janeiro, e na Odette Casa de Cultura, em São Paulo. Mesmo com produção de alcance internacional, RoB Love mantém o Recife como referência central. “Pernambuco é minha terra e vai estar comigo aonde quer que eu vá. Essa referência reflete-se na minha música naturalmente. É o que eu vivi, é quem eu sou”, diz.

No palco, a cantora apresenta canções de "MAGIK" e também revisita referências que formaram sua escuta, especialmente Bob Marley, artista ao qual já dedicou o espetáculo RoB canta Bob. O show no Alma Café marca a chegada do disco ao público pernambucano e reforça a busca de RoB Love por um reggae autoral, entre memória, território e experimentação.