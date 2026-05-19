Com mais de 70 atrações, Festival Palco Giratório inicia nesta quarta (20); veja programação

Com apresentações gratuitas e populares, a 10ª edição do festival de artes cênicas do Sesc ocupa teatros e praças públicas do Grande Recife

"O Dia em que a Morte Sambou", do Grupo Habib e Valeria (Foto: Thiago Faria Neves)

O 10º Festival Palco Giratório invade o Grande Recife a partir desta quarta-feira (20) com mais de 70 atividades cênicas espalhadas por teatros, praças e centros culturais. O evento vai movimentar Recife, Jaboatão e São Lourenço da Mata durante 19 dias, trazendo 42 apresentações locais e nacionais com ingressos gratuitos ou a preços populares. A venda antecipada e as inscrições para as oficinas já estão liberadas no site oficial do festival.

A programação inicia com o musical gratuito "Capiba, pelas ruas eu vou" no Teatro do Parque, às 19h. Logo depois, na quinta (21) e sexta (22) , o Senac recebe o Ideathon, uma maratona focada em inovação cultural.

Também na sexta, o público pode conferir “Helô em busca do baobá sagrado” às 9h30 no Teatro Capiba, o espetáculo gratuito “Notícias do dilúvio” às 14h no Samuel Campelo, e “O dia em que a Morte sambou” às 16h no Instituto Marcos Hacker de Melo.

O fim de semana vem carregado de opções. O sábado (23) conta com a leitura dramatizada de “A cantora careca” no Mercado Eufrásio Barbosa (16h), duas sessões de “Para Mariela” no Teatro Hermilo Borba Filho (17h e 20h) e “Sobre os ombros de Bárbara” no Teatro Capiba (19h).

No domingo (24), a programação começa cedo com oficina de dança no Sesc Casa Amarela às 9h e cinema gratuito no São Luiz às 11h, com “Salu e o Cavalo Marinho”. Mais tarde, o Teatro de Santa Isabel recebe “Franquinh@” (16h) e “Frankenstein” (19h), enquanto o Teatro Capiba ferve com o ritmo de “Corpos de Tambor” às 17h30.

A programação continua até o dia 7 de junho na Região Metropolitana do Recife com mais espetáculos, oficinas, sessões de cinema e outras atividades artísticas e de formação, incluindo o Trela – Seminário de Artes Cênicas para as Infâncias.

Confira os destaques dos primeiros dias:

Abertura e Inovação

Quarta (20/5)

19h: Abertura oficial no Teatro do Parque com o espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou". A entrada é gratuita (com doação de 1kg de alimento)

Quinta e Sexta (21 e 22/5):

Maratona criativa Ideathon voltada para inovação cultural no CEP IT - Senac.

Sexta-feira (22/5)

09h30: "Helô em busca do baobá sagrado" (Teatro Capiba) | Ingressos a partir de R$ 15.

14h00: "Notícias do dilúvio – um canto a Canudos" (Cine Teatro Samuel Campelo) | Gratuito.

16h00: "O dia em que a Morte sambou" (Instituto Marcos Hacker de Melo) | Ingressos a partir de R$ 20.

Sábado (23/5)

16h00: Leitura dramatizada com vinho de "A cantora careca" (Mercado Eufrásio Barbosa) | Gratuito.

17h00 e 20h00: "Para Mariela" (Teatro Hermilo Borba Filho) | Ingressos a partir de R$ 15.

19h00: "Sobre os ombros de Bárbara" (Teatro Capiba) | Ingressos a partir de R$15

Domingo (24/5)