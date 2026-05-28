Peça da Cia Novelo inspirada em obra de Jorge Amado ganha sessões gratuitas no Parque da Jaqueira

A peça infantojuvenil "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá", da paulistana Cia Novelo, terá três sessões gratuitas durante este final de semana, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. O espetáculo é inspirado no livro homônimo de Jorge Amado

A Cia Novelo traz o espetáculo para o Recife pela primeira vez (Guilherme Radeff/Divulgação)

O espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, da paulistana Cia Novelo, chega ao Parque da Jaqueira neste final de semana, com entrada gratuita. As sessões acontecerão no sábado (30), às 15h, e no domingo (31), às 10h e às 15h, e serão apresentadas no círculo central do espaço, em formato de teatro de rua e musical, sob a cobertura de uma lona de circo. Com música ao vivo e técnicas circenses, a montagem traz uma história emocionante sobre amizade, superação de diferenças e amor, baseada na obra homônima de Jorge Amado, escrita para seu filho, João Jorge, em 1948 e publicada em 1976.

A peça acompanha de perto a relação entre o Gato Malhado e a delicada Andorinha Sinhá. O felino é visto pelos outros animais do parque como alguém muito mau e solitário, mas a andorinha se aproxima dele sem medo. Dessa amizade improvável e pura, nasce um amor proibido que passa a desafiar abertamente os preconceitos e as intolerâncias locais. Embora tenha como ponto de partida uma história infantojuvenil, a montagem aposta em uma linguagem popular marcante, capaz de dialogar com públicos de várias idades.

Para incluir uma plateia mais diversa, a segunda sessão de domingo, às 15h, contará com tradução em Libras e uma cartilha atípica, o que amplia significativamente a acessibilidade para todo o público recifense. Esta é a primeira vez que a capital pernambucana recebe o espetáculo, que começou a circular em 2022, sendo eleito uma das melhores peças daquele ano pela crítica especializada. Maristela Chelala assina a direção da montagem, que ainda tem direção musical de Marco França.

A paulistana Cia Novelo, criada em 2014 e composta por cinco mulheres multiartistas, já levou suas produções para mais de 50 mil pessoas em espaços públicos. O grupo foca no teatro de rua para democratizar o acesso à cultura e à experiência teatral ao ar livre.

“O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” é realizada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), por meio da Lei Rouanet.

