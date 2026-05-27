Alceu Valença é recebido com música de Zé Ramalho durante homenagem na Câmara de Fortaleza

Título foi entregue na última sexta-feira (22) (André Lima/CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza concedeu, na última sexta-feira (22), o título de cidadão fortalezense ao cantor e compositor pernambucano Alceu Valença. A solenidade, no entanto, ficou marcada por uma gafe: para saudar o homenageado, a organização reproduziu nos alto-falantes a música "Jacarepaguá Blues", mas na voz de Zé Ramalho.

Embora Alceu já tenha interpretado a canção, o áudio escolhido pela instituição tocou a versão original, na voz do cantor paraibano.

Apesar do tropeço, a cerimônia transcorreu sem maiores incidentes.

A honraria foi proposta pelo vereador Gabriel Aguiar (PSOL), que justificou a entrega do título pela relação íntima e de longa data que o músico pernambucano mantém com o público de Fortaleza.