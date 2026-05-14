Recife recebe festival em homenagem aos 60 anos da Jovem Guarda
Festival em comemoração aos 60 anos da Jovem Guarda acontece neste sábado, no Clube Internacional do Recife, com shows de Renato e Seus Blue Caps, Pholhas, Almir Bezerra e espetáculo ABBA Alive
Publicado: 14/05/2026 às 19:02
Grupo "Renato e Seus Blues Caps" será atração na programação do festival (Foto: Divulgação)
Recife será palco de uma noite nostálgica neste sábado (156), a partir das 19h, com a realização de um festival especial em comemoração aos 60 anos da Jovem Guarda. O evento acontece no Clube Internacional do Recife e promete reunir diferentes gerações em torno de sucessos que marcaram época. Os ingressos já estão à venda através da Bilheteria Digital.
Entre as atrações confirmadas está a icônica banda Renato e Seus Blue Caps, um dos principais nomes da Jovem Guarda, que leva ao público clássicos como “Menina Linda” e “Feche os Olhos”, resgatando o romantismo e a sonoridade do movimento que revolucionou a música brasileira nos anos 1960. O grupo mantém viva a essência do rock nacional com um repertório repleto de hits atemporais.
- Kleber Mendonça Filho já está trabalhando no seu próximo filme, que será ambientado no Recife dos anos 30
- Paulino da Costa se torna o primeiro brasileiro a ganhar uma estrela na Calçada da Fama: "É nossa"
- Instituto Abelardo da Hora abre inscrições para curso gratuito sobre legado do artista
- Espetáculo musical que conta a história de Djavan tem 5 sessões no Recife, a partir desta sexta (15)
Outro destaque da programação é o espetáculo ABBA Alive, que homenageia o lendário grupo sueco ABBA. No palco, o público poderá reviver sucessos internacionais como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “Waterloo”, em uma performance que mistura figurinos, coreografias e fidelidade musical.
A banda Pholhas também integra o line-up, trazendo seu estilo marcante que mistura rock e baladas românticas. No repertório, canções como “My Mistake” e “Forever” prometem embalar o público com a sonoridade que fez sucesso dentro e fora do Brasil nas décadas passadas.
Completando a programação, o cantor Almir Bezerra sobe ao palco com um repertório que resgata grandes momentos da música romântica brasileira, incluindo sucessos que marcaram sua trajetória, como “Princesa” e “Vá com Deus”.