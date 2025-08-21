Banda pernambucana Volver homenageia os 60 anos da Jovem Guarda

Banda Volver homenageará a Jovem Guarda (Divulgação)

A banda pernambucana Volver lança nesta sexta-feira (22) o projeto “Volver Canta Jovem Guarda”, um tributo audiovisual que celebra os 60 anos do movimento. A iniciativa revisita clássicos de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Golden Boys, marcando o reencontro do trio após mais de uma década afastado dos palcos.

A série de lançamentos começa com o clipe de “Eu Sou Terrível”, de Roberto e Erasmo Carlos, seguido por outras faixas que atravessaram gerações. Entre elas, “Hey Girl”, do grupo The Fevers, “Pensando Nela”, dos Golden Boys, “Pobre Menina”, de Leno e Lilian, e “Alguém na Multidão”, também dos Golden Boys, que encerra o projeto em outubro junto ao lançamento de um EP especial.

Para os integrantes, revisitar a Jovem Guarda é mais do que uma homenagem: é um resgate de memórias afetivas que dialogam com o presente. “Essas músicas continuam vivas e dizem muito sobre quem somos hoje”, afirma Bruno Souto. Fernando Barreto reforça que o movimento abriu as portas para o rock nacional e deixou um legado que merece ser celebrado.

A estética dos clipes mistura elementos vintage e referências visuais da época com a linguagem contemporânea da banda. As produções serão disponibilizadas no canal oficial da Volver no YouTube e replicadas nas redes sociais, com o objetivo de aproximar novas gerações desse marco cultural.

Seis décadas depois, a Jovem Guarda permanece como símbolo de rebeldia e juventude eterna. Com esse projeto, a Volver reafirma que a música daquele período não pertence apenas ao passado, mas continua sendo trilha sonora para novas histórias.