Paulino da Costa se torna o primeiro brasileiro a ganhar uma estrela na Calçada da Fama: "É nossa"

A cerimônia de inauguração da estrela na Calçada da Fama, em Los Angeles, aconteceu esta quarta-feira (14), com a presença do próprio Paulinho da Costa

O percussionista Paulinho da Costa ganhou a estrela na Calçada da Fama pelo trabalho com artistas como Michael Jackson e Stevie Wonder (FREDERIC J. BROWN / AFP)

O percussionista brasileiro Paulinho da Costa ganhou uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood nesta quarta-feira, 13. Com isso ele se torna a primeira pessoa nascida no Brasil a receber a homenagem - Carmen Miranda, que também foi eternizada com uma estrela, nasceu em Portugal.

Em cerimônia realizada diretamente da Hollywood Bouvelard, em Los Angeles, Paulinho agradeceu emocionado. A Calçada da Fama se tornou um marco nos EUA para homenagear artistas de vários setores do entretenimento com placas marcadas com estrelas de bronze.

"Trabalho há mais de 50 anos na indústria da música, em Hollywood (...) e fui recebido de braços abertos", disse, em inglês, o percussionista.

"Gostaria de agradecer aos incríveis músicos com quem já colaborei. Eu não estaria aqui sem vocês. Quando abracei os EUA, os EUA me abraçaram de volta. Os ritmos do Brasil correm nas minhas veias. Tudo ao meu redor se torna um instrumento musical. Mesas, colheres, garrafas, tudo."

Em seguida, ele finalizou o discurso em português. Estavam presentes, além de amigos da área musical, sua esposa e seu filho. "Alô, Brasil! Agradeço do fundo do meu coração todo o carinho que tenho recebido de todos vocês. Foi além do que eu posso esperar. Essa estrela não é só minha. Essa estrela é nossa!"

Quem é Paulinho da Costa?

Nascido na zona norte do Rio de Janeiro, Paulinho da Costa atuou no Brasil no início de sua carreira, nos anos 1970, antes de ter sua primeira chance internacional, em 1972, com o também brasileiro Sérgio Mendes. Ao longo de sua carreira, gravou com Diana Ross, Lionel Richie, Michael Jackson e Madonna.