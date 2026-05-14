Espetáculo musical que conta a história de Djavan tem 5 sessões no Recife, a partir desta sexta (15)

"Djavan – O Musical: Vidas pra Contar" desembarca no Teatro do Parque com apresentações neste fim de semana e releituras dos maiores sucessos do cantor alagoano

Ator Raphael Elias interpreta o cantor alagoano em "Djavan – O Musical: Vidas pra Contar" (Foto: André Wanderley/Divulgação)

Antes que Djavan finalmente desembarque no Recife, em outubro, com a turnê “Djavanear 50 Anos - Só Sucessos”, sua música já começa a ecoar pela cidade. Para quem não aguenta esperar até lá, o aquecimento inicia com o espetáculo "Djavan – O Musical: Vidas pra Contar".

As apresentações acontecem no Teatro do Parque nesta sexta (15), às 20h, e no sábado (16) e domingo (17), sempre às 16h e 20h. Os últimos ingressos estão à venda no Sympla, com valores entre R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira).

Protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias, "Djavan – O Musical: Vidas pra Contar" aposta na força de um repertório que marcou diferentes gerações. Clássicos como “Oceano”, “Sina”, “Meu Bem Querer” e “Flor de Lis” aparecem em novos arranjos concebidos especialmente para o espetáculo, costurando as diferentes fases musicais e pessoais do artista alagoano.

A estreia da montagem, no Rio de Janeiro, em junho do ano passado, contou inclusive com a presença e benção do próprio Djavan na plateia. “Saber que ele assistiu, gostou e ficou satisfeito com o resultado foi um grande alívio para todos nós”, celebra Raphael.

Do primeiro dia de leitura do roteiro até a estreia, foram 50 dias de imersão intensa no universo de Djavan. Raphael Elias mergulhou em entrevistas, apresentações e na discografia para compreender mudanças de timbre, gestos e até a suavização do sotaque alagoano ao longo dos anos, em um processo que incluiu trabalho de fonoterapia.

Para o ator mineiro, o desafio também passou por incorporar em cena uma personalidade muito diferente da sua.“Eu sou uma pessoa muito mais expansiva e extrovertida, então precisei encontrar essa contenção e essa delicadeza que o Djavan carrega”, explica.

Raphael conta que uma das experiências mais marcantes durante a turnê do musical aconteceu em Goiânia. Na mesma semana em que o espetáculo esteve na cidade, Djavan deu início à sua turnê comemorativa de 50 anos por lá. “Na hora, pensei: Caramba, estou representando um artista que consegue fazer 45 mil pessoas cantarem com ele ao mesmo tempo”, relembra.

Segundo o ator, a capital pernambucana aparece entre as cidades que mais pediram a chegada da montagem desde o início. “Existe uma expectativa muito bonita em torno dessas apresentações no Recife”, diz.

