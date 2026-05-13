Instituto Abelardo da Hora abre inscrições para curso gratuito sobre legado do artista

Formação on-line gratuita do Instituto Abelardo da Hora terá aulas sobre arte, política, cultura pública e a trajetória do artista pernambucano, com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (14).

Curso inaugural do Instituto Abelardo da Hora discute a influência do artista (Foto: Acervo iAH/Thomas Baccaro)

O legado de um dos nomes mais importantes da arte pernambucana e brasileira ganha agora um novo espaço de circulação e formação no ambiente digital. O Instituto Abelardo da Hora (iAH) lança uma plataforma gratuita de cursos on-line voltada à difusão do pensamento, da obra e da atuação pública de Abelardo da Hora, que marcou época como escultor, desenhista, muralista, gravador e articulador cultural.

As inscrições para o primeiro curso on-line começam nesta quarta-feira (14), por meio do site Instituto Abelardo da Hora. O projeto de criação da plataforma está sendo executado com recursos provenientes de emenda parlamentar do senador Humberto Costa.

A iniciativa transforma a trajetória do pernambucano em experiência educativa por meio de videoaulas, conferências e trilhas temáticas que discutem não apenas sua produção artística, mas também suas relações com política, urbanismo, cultura popular e cidadania. A proposta funciona como uma espécie de “sala de aula aberta”, reunindo conteúdos com abordagem acadêmica acessível para estudantes, professores, pesquisadores, profissionais das artes visuais e interessados em cultura de forma geral.

O curso inaugural, “Abelardo da Hora - Legado: Artes, Políticas e Cidades”, será dividido em oito módulos de 50 minutos. Cada etapa contará com uma aula-base, conteúdos complementares em formato keynote, quiz e avaliação final, reunindo documentação histórica, leitura crítica e debates contemporâneos sobre a obra do artista.

As aulas principais serão conduzidas pelo professor Antônio Alves Sobrinho, doutor em História da Arte pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e diretor de Programas Educacionais do iAH.

Segundo ele, o conteúdo busca posicionar Abelardo da Hora dentro de um amplo ecossistema cultural e político que envolve experiências como a Sociedade de Arte Moderna do Recife (SAMR), o Ateliê Coletivo, o Movimento de Cultura Popular (MCP) e a relação entre arte pública e cidade.

“Esperamos que o público, ao participar desta formação, perceba o lugar e o tamanho de Abelardo, para além da arte”, afirma Antônio Alves. Ao final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão. A plataforma também contará com recursos de acessibilidade, como audiodescrição.

Além dos conteúdos voltados à trajetória de Abelardo da Hora, a plataforma deverá incorporar futuramente cursos e materiais sobre outros nomes e temas ligados à produção artística e cultural brasileira. A proposta integra as ações do instituto nas áreas de pesquisa, preservação de acervo, mediação cultural e produção editorial.

“É um lançamento que aponta para o futuro sem romper com a origem. Abelardo ensinou por meio de sua obra, de sua relação com a cidade e de sua atuação pública. Agora, ampliamos essa vocação formadora em linguagem digital, com alcance nacional e internacional”, afirma o professor Daniel da Hora, curador do projeto.

A equipe da iniciativa também reúne Clara da Hora, na direção executiva, e Maria Aureliano, na coordenação geral.