Kleber Mendonça Filho já está trabalhando no seu próximo filme, que será ambientado no Recife dos anos 30

Em entrevista ao site Omelete, Kleber Mendonça Filho disse que ainda não tem um título para o novo filme, mas já está trabalhando nele há 2 anos. A história vai se passar no Recife, durante os anos 1930

Kleber Mendonca Filho e Emilie Lesclaux no Globo de Ouro (Foto por ETIENNE LAURENT / AFP)

Depois de uma longa e vitoriosa temporada com "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho já começou a trabalhar em seu novo projeto. Até o momento, o longa sequer tem um título, com o cineasta atualmente "anotando ideias" para começar a trabalhar no roteiro.

"Tenho muitas ideias, que vêm sendo anotadas nos últimos dois anos, e geralmente é assim que um filme começa. Não sei se vai para algum lugar, mas eu quero muito que vá", contou Mendonça em entrevista ao Omelete.

Uma das únicas coisas que se sabe sobre a produção no momento é que ela deve ser ambientada no Recife, durante os anos 1930. "É uma época muito forte, porque é logo antes da guerra explodir na Europa, então tem todo um fundo histórico que me interessa muito. Mas é só uma intuição, né? Todo filme começa com uma intuição."

Quando lhe foi sugerida a escalação de Wagner Moura e Sônia Braga para os papéis de protagonistas, Mendonça comentou. "É uma ideia bem interessante essa união."

Na noite do último sábado (9), Mendonça compareceu aos Prêmios Platino XCARET 2026, onde "O Agente Secreto" foi levou oito prêmios, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura) Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).

O Agente Secreto está disponível para streaming na Netflix.