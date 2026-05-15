"Os 80 são os novos 40", diz Alceu Valença, que celebra longevidade com show no Recife nesta sexta (15)

Alceu Valença celebra oito décadas de vida em 2026 (Foto: Leo Aversa/Divulgação)

Girando em torno do próprio infinito, Alceu Valença faz o tempo correr ao avesso como um poeta do presente, do passado e do futuro, movido por seus hits atemporais e uma vitalidade magnética no palco. Essa longevidade embala a celebração de suas oito décadas de vida na turnê “80 Girassóis”, que chega ao Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife, nesta sexta-feira (15), a partir das 20h.

O artista sintoniza as frequências do frevo, do baião e da psicodelia a tecnologias visuais interativas em um espetáculo que, longe de soar como despedida, festeja a sua trajetória ao longo dos 80 anos, que serão completos no próximo dia 1º de julho. Com valores a partir de R$ 100, os últimos ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Depois de passar pelo Rio, São Paulo, Salvador e Brasília, o desembarque no Recife abre o capítulo mais íntimo da turnê, antes de cruzar o oceano rumo à Europa em outubro. Para Alceu, o show aciona um portal de memórias que o conecta diretamente com sua infância e juventude na cidade, onde passou a viver aos 9 anos, depois de deixar São Bento do Una e Garanhuns. “As minhas vivências estão sempre presentes nas músicas que eu vou cantar no show. É uma grande recordação”, diz o artista em entrevista ao Diario.

Muito além de uma marca temporal, o conceito de “80 Girassóis” sintetiza as oito décadas de movimento contínuo do cantor, traçando um paralelo com a flor que leva exatamente um minuto para completar sua viração em torno do astro-rei.

Multiplicada pelo tempo, essa dança com a natureza resulta nos 80 giros que celebram a longevidade solar de Alceu. Mas, na matemática particular do próprio homenageado, o tempo corre pela metade. “Os 80 são os novos 40”, garante o artista.

Na prática, o espetáculo promove o encontro do místico poeta do sertão com o enérgico Alceu do São João e a apoteose do Alceu carnavalesco. Esse último ganha um módulo exclusivo no terço final do show, trazendo a eletricidade do bloco “Bicho Maluco Beleza” por meio de frevos, maracatus e cirandas.

É o estopim perfeito para abrir caminho aos maiores sucessos de sua discografia, a exemplo de “Pelas Ruas que Andei” e “Belle de Jour”, recentemente revisitada em dueto com a cantora francesa Zaz.

Para amarrar essas diferentes personas em cena, o diretor Rafael Todeschini criou grafismos oníricos e telas interativas que mudam de atmosfera a cada bloco, fazendo o público mergulhar na pluralidade cultural valenciana. Segundo Alceu, as projeções criam uma dinâmica viva entre a plateia e o artista. “Existe uma relação total entre a tela e o som.

O show segue um roteiro cinematográfico, com as músicas se encaixando umas nas outras. Nós começamos na década de 1960, quando iniciei minha carreira, e cruzamos o tempo até a música mais recente”.

A retaguarda que sustenta esse caldeirão sonoro e visual é formada por uma refinada equipe de músicos que dão vida à clássica "banda de pífanos elétrica" idealizada por Alceu. Sob a direção musical e os teclados de Tovinho, o time traz Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas), além das participações de Lui Coimbra nas violas e violoncelo e Natalia Mitre na percussão.

“80 Girassóis” dá continuidade ao seu roteiro nacional por capitais como Fortaleza (23/05), Belém (30/05) e Belo Horizonte (20/06). No segundo semestre, a partir do mês de outubro, o projeto ganha contornos internacionais e atravessa o oceano para uma extensa temporada pela Europa, com paradas já confirmadas em países como Inglaterra, Holanda, Suíça, França e Portugal

