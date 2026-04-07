Musical 'Anunciação', que celebrará os 80 anos de Alceu Valença, chega ao Recife em setembro

(Foto: Reprodução)

A vida, a obra e o imaginário das canções de Alceu Valença vão chegar ao Recife em setembro deste ano, em que o artista celebra 80 anos. Com direção e texto a cargo, respectivamente, dos pernambucanos Duda Maia e Duda Rios, o musical “Anunciação”, dedicado à história do cantor, foi idealizado por Miguel Colker, filho do fotógrafo Carlos Filho (Cafi), parceiro de longa data do homenageado e responsável pela fotografia e pela arte de capas que definiram a sua estética durante as décadas de 1970 e 1980.

Colker estabeleceu, em primeira mão, a conversa com Alceu e sua esposa e produtora, Yanê Montenegro, que embarcaram na ideia do projeto não apenas com o seu aval, mas também com um contato afetivo, para que fossem definidas as diretrizes do projeto. Em plena turnê de 80 anos, foi necessária uma organização entre as equipes para que as coisas não se misturassem e cada uma tivesse seu lugar de destaque entre os eventos do ano.

“Não vamos ter atores interpretando cada personagem da vida de Alceu, mas, sim, contadores de histórias, músicas e várias surpresas”, revela o dramaturgo Duda Rios ao Diario. “Minha intenção é sempre encontrar um mote original e, nesse caso, pensamos em fazer algo que reflita esse tempo muito específico do universo valenciano. Tudo vai ser contado de uma maneira propositalmente embolada, já que a própria música dele está cheia disso”, adianta.

A carreira de Rios perpassa projetos sobre grandes ícones da cultura brasileira há muitos anos, como é o caso do sucesso “Gonzagão: A Lenda”, em que atuou sob a direção de João Falcão, além da peça “Jacksons do Pandeiro”, realizada pela Barca dos Corações Partidos, grupo do qual foi um dos fundadores. Ele explica ainda que a equipe está se reunindo nesta semana para começar a discutir o texto pessoalmente pela primeira vez e, com os ensaios marcados para o final de abril, muita coisa ainda deverá ser descoberta e desenvolvida.

“Minha vida foi sendo atravessada por essas figuras lendárias, e acabei fazendo parte de um momento incrível de celebração de grandes artistas. Alceu é um ícone máximo, então é uma grande honra fazer parte desse momento também”, conclui Rios.