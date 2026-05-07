Paço do Frevo abre exposição fotos sobre maracatu nesta sexta (8)

Imagens da exposição "Maracatu - Antropologia Visual" destacam a força estética e cultural do maracatu (Foto: Divulgação/Paço do Frevo)

Uma das manifestações mais vibrantes de Pernambuco, o maracatu desafia os limites da imagem na mostra "Maracatu – Antropologia Visual". Em cartaz a partir da próxima sexta-feira (8), às 19h, no Paço do Frevo, a exposição reúne o olhar de quatro gerações de artistas para destacar a força e a presença do ritmo no estado.

Na abertura, o público também poderá conferir performances do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte. O acesso será gratuito na estreia; nos demais dias – de terça a sexta (10h às 18h) e sábado e domingo (11h às 19h) – a visitação ocorre mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5.

Com curadoria e design assinados por Augusto Lins Soares, a exposição apresenta 40 registros fotográficos no térreo do Paço do Frevo. A seleção estabelece um diálogo entre diferentes épocas, unindo o legado do artista plástico Lula Cardoso Ayres e da antropóloga Katarina Real ao olhar contemporâneo do fotógrafo Fred Jordão e do cineasta July P. As obras guiam o público pela “antropologia visual”, campo que utiliza a imagem para documentar práticas culturais e analisar a produção social de grupos.

A proposta, segundo o curador, não é promover um debate teórico, mas apresentar a importância prática e cultural do maracatu na vida das pessoas. “Morei em Água Fria, reduto do carnaval, e foi na convivência diária que aprendi, assimilei e me encantei com essas manifestações”, explica Augusto.

Ele destaca ainda que a mostra coincide com o fortalecimento das manifestações populares, estimulado por ações como as promovidas pelo Paço do Frevo. “A cultura popular, felizmente, está ocupando mais espaço ao longo do ano, não só no carnaval ou em uma festividade específica”, celebra.

Complementando o acervo, serão exibidos três vídeos compilados que reforçam o papel dos registros visuais na pesquisa, preservação e valorização do maracatu. “No ambiente digital, produz-se muito, mas também se perde com facilidade quando não há intenção de guardar e apresentar esse material como documento. O trabalho busca provocar esse cuidado e reforçar a preservação do maracatu. E a fotografia tem uma força decisiva nesse processo”, afirma.

