Hamilton de Holanda Trio une choro e jazz em apresentação em Olinda, neste sábado (9)

Apresentação do Hamilton de Holanda Trio ocorre neste sábado (9), às 18h, no Alma Arte Café, no Sítio Histórico, em Olinda

(Divulgação)

A música instrumental brasileira ganha protagonismo neste sábado (9), às 18h, no Alma Arte Café, no Sítio Histórico, em Olinda. O espaço recebe o Hamilton de Holanda Trio, que acaba de chegar de uma turnê focada no intercâmbio cultural Brasil-China para uma apresentação que promete intensidade, sofisticação e liberdade criativa. A casa abre as portas para receber o público às 16h, e o show de abertura fica por conta do grupo Saracotia.

Reconhecido como um dos maiores nomes da música instrumental contemporânea, Hamilton de Holanda construiu uma trajetória marcada pela inovação. Ao reinventar o bandolim tradicional e criar o instrumento de 10 cordas, o artista ampliou as possibilidades harmônicas e expressivas do choro, levando o som brasileiro a importantes palcos do mundo. Vencedor do Latin Grammy, o músico já dividiu cena com nomes como Wynton Marsalis, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Chick Corea e Chico Buarque.

No formato trio, Hamilton sobe ao palco ao lado de Salomão Soares (piano, teclados e Moog) e Thiago “Big” Rabello (bateria). A formação é considerada uma das mais inventivas da cena instrumental atual, estabelecendo um diálogo entre tradição e contemporaneidade. O repertório percorre o choro, o samba e o jazz, combinando virtuosismo técnico com improvisação e emoção.

Salomão Soares, pianista paraibano em destaque na nova geração da música instrumental, assume também o Moog, criando linhas de baixo e texturas eletrônicas que expandem o espectro sonoro do trio. Já Thiago “Big” Rabello imprime à bateria uma condução dinâmica e sensível, sustentando o diálogo entre os instrumentos.

Além do concerto, o Alma Arte Café oferece uma experiência premium limitada, com 10 mesas posicionadas em frente ao palco, proporcionando visão privilegiada, atendimento direto e maior proximidade com os artistas — reforçando a proposta intimista da casa.

A abertura da noite será do Saracotia, grupo que retorna aos palcos com novas influências e caminhos sonoros, somando à programação uma atmosfera de reencontro com a música autoral.