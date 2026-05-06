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Hamilton de Holanda Trio une choro e jazz em apresentação em Olinda, neste sábado (9)

Apresentação do Hamilton de Holanda Trio ocorre neste sábado (9), às 18h, no Alma Arte Café, no Sítio Histórico, em Olinda

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/05/2026 às 17:36

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A música instrumental brasileira ganha protagonismo neste sábado (9), às 18h, no Alma Arte Café, no Sítio Histórico, em Olinda. O espaço recebe o Hamilton de Holanda Trio, que acaba de chegar de uma turnê focada no intercâmbio cultural Brasil-China para uma apresentação que promete intensidade, sofisticação e liberdade criativa. A casa abre as portas para receber o público às 16h, e o show de abertura fica por conta do grupo Saracotia.

Reconhecido como um dos maiores nomes da música instrumental contemporânea, Hamilton de Holanda construiu uma trajetória marcada pela inovação. Ao reinventar o bandolim tradicional e criar o instrumento de 10 cordas, o artista ampliou as possibilidades harmônicas e expressivas do choro, levando o som brasileiro a importantes palcos do mundo. Vencedor do Latin Grammy, o músico já dividiu cena com nomes como Wynton Marsalis, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Chick Corea e Chico Buarque.

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No formato trio, Hamilton sobe ao palco ao lado de Salomão Soares (piano, teclados e Moog) e Thiago “Big” Rabello (bateria). A formação é considerada uma das mais inventivas da cena instrumental atual, estabelecendo um diálogo entre tradição e contemporaneidade. O repertório percorre o choro, o samba e o jazz, combinando virtuosismo técnico com improvisação e emoção.

Salomão Soares, pianista paraibano em destaque na nova geração da música instrumental, assume também o Moog, criando linhas de baixo e texturas eletrônicas que expandem o espectro sonoro do trio. Já Thiago “Big” Rabello imprime à bateria uma condução dinâmica e sensível, sustentando o diálogo entre os instrumentos.

Além do concerto, o Alma Arte Café oferece uma experiência premium limitada, com 10 mesas posicionadas em frente ao palco, proporcionando visão privilegiada, atendimento direto e maior proximidade com os artistas — reforçando a proposta intimista da casa.

A abertura da noite será do Saracotia, grupo que retorna aos palcos com novas influências e caminhos sonoros, somando à programação uma atmosfera de reencontro com a música autoral.

Hamilton de Holanda Trio , musica , Olinda
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