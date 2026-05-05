Governo de Pernambuco lança plataforma digital que reúne dados sobre cultura no estado

Evento "Cultura em Números – O novo marco de Governança em Pernambuco" discute governança cultural baseada em dados e reúne diagnóstico inédito sobre o setor no estado

Cacau de Paula, gestores públicos, instituições parceiras, pesquisadores e representantes da sociedade civil discutem agenda estratégica para a cultural (Foto: Rafael Vieira/DP)

O lançamento da plataforma digital do Observatório de Indicadores Culturais foi o principal assunto do evento “Cultura em Números — O Novo Marco de Governança em Pernambuco”, que ocorreu na tarde desta terça-feira (5), no Cais do Sertão, juntamente com a apresentação dos resultados do Censo Cultural de Pernambuco.

O objetivo central da iniciativa é difundir com transparência os dados de cultura do estado e demonstrar a importância de políticas públicas que atravessem gestões, conforme expressou Cacau de Paula, secretária de cultura de Pernambuco, em sua fala.

“É essencial a gente saber os municípios em que conseguimos chegar, mapear quem participou, quem teve acesso, quantas pessoas de cada setor estão produzindo. É para isso que o Censo é tão importante”, destacou. “Ficamos sabendo de uma pesquisa com relação à Lei Rouanet, por exemplo, que demonstrou que a cada 1 real investido, 7 retornam para a economia. Esses números precisam estar ao fácil acesso para que a população entenda de maneira clara e objetiva o peso que a cultura tem como um motor da vida de todos nós”.

“Quando olhamos para o Censo Cultural e transforma isso em relatórios, não são apenas papéis, mas para gente que está construindo a política diariamente, é um guia para vermos onde estamos acertando e onde podemos acertar”, ressaltou Yasmim Neves, secretária executiva, durante o evento.

De acordo com o Censo Cultural de Pernambuco, foram registrados 4.014 agentes culturais respondentes, 147 equipamentos culturais mapeados e 159 territórios alcançados, abrangendo os 158 municípios pernambucanos mais o arquipélago de Fernando de Noronha, com representação das 12 Regiões de Desenvolvimento.

A PLATAFORMA

Desenvolvido para apoiar a formulação e o monitoramento das políticas voltadas à cultura, o Observatório de Indicadores Culturais e Inovação em Dados (ObIC) é uma plataforma pública que reúne painéis interativos (dashboards), incluindo o Censo Cultural, relatórios e pesquisas, bases de dados culturais e conteúdos analíticos.

“Foi muito impactante chegar em locais que não tinham visibilidade e ver as pessoas sendo percebidas pelo poder público. Não são apenas números, mas um reconhecimento de artistas que possuem uma longa trajetória fortalecendo nossa cultura”, afirmou Karlos Takamaru, agente de cultura do Ministério de Cultura.