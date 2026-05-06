Orquestra Criança Cidadã apresenta concertos gratuitos na Caixa Cultural Recife

Grupo de câmara da Orquestra Criança Cidadã apresenta concerto no Recife com influências de Mozart, Piazzolla e da música nordestina

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/05/2026 às 17:15

Jovens instrumentistas da Orquestra Criança Cidadã durante apresentação no Recife (Foto: Augusto Cataldi/Ascom OCC)

O grupo de câmara da Orquestra Criança Cidadã realiza, nas noites da próxima quinta e sexta-feira (7 e 8), às 19h, o concerto "Ecos Sinfônicos – Uma Viagem Musical", na Caixa Cultural Recife.

Com entrada gratuita e classificação livre, a apresentação convida o público a embarcar em uma experiência sonora que transita entre diferentes estilos, épocas e culturas.

O repertório reúne obras de grandes nomes da música erudita, como Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Sebastian Bach, passando pelo tango contemporâneo de Astor Piazzolla, até chegar às raízes nordestinas com clássicos de Luiz Gonzaga, entre outros compositores nacionais e internacionais.

Segundo Fernando Gomes, coordenador de eventos da Orquestra Criança Cidadã, o espetáculo também se apresenta como um convite à descoberta. “O concerto propõe uma verdadeira viagem musical, na qual o público percorre diferentes culturas e períodos históricos por meio da música. É um encontro de sonoridades que amplia horizontes e aproxima as pessoas pela experiência artística”, afirma.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do espaço uma hora antes de cada apresentação.

 

