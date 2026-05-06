Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall estrelam "Um Dia Muito Especial" no Recife
Espetáculo com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall chega ao Recife com adaptação brasileira de "Um Dia Muito Especial", ambientado na Itália fascista de 1938
Publicado: 06/05/2026 às 16:29
Dupla Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall protagoniza espetáculo "Um Dia Muito Especial" (Foto: Priscila Padre)
Pela primeira vez no Recife, os atores Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall sobem juntos ao palco para apresentar o espetáculo “Um Dia Muito Especial”. A montagem será encenada nos dias 23 e 24 de maio, no Teatro do Parque, levando ao público pernambucano uma história marcada por emoção, encontros inesperados e reflexões sociais. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 pelo Sympla.
Adaptada do filme homônimo dirigido por Ettore Scola e estrelado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni, a peça tem direção e adaptação de Alexandre Reinecke e tradução de Célia Tolentino. Esta é a segunda vez que a obra ganha uma versão teatral no Brasil, a primeira foi em 1986, sob direção de José Possi Neto, com Glória Menezes e Tarcísio Meira no elenco.
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Ambientada em Roma, no dia 6 de maio de 1938, durante a aliança política entre Benito Mussolini e Adolf Hitler, a narrativa acompanha o encontro entre Antonietta, uma dona de casa solitária, e Gabriele, um radialista demitido por ser homossexual.
A partir de um acaso, os dois desenvolvem uma relação sensível que aborda temas como amor, preconceito, transformação e o papel da mulher na sociedade, convidando o público a refletir sobre as conexões humanas em meio a diferenças e limitações pessoais.
Serviço:
Um dia muito especial
Quando: sábado - 23 de maio, às 20h e domingo - 24 de maio, às 19h
Onde: Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Recife – Pernambuco)
Ingressos: a partir de R$ 25,00 pelo Sympla