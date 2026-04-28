Michael Jackson aparece entre os 10 artistas mais ouvidos do Spotify pela primeira vez
Desde este domingo (26), Michael Jackson é o sétimo artista mais ouvido no mundo no Spotify. A música "Billie Jean" é a sexta mais ouvida na plataforma, enquanto outras faixas do cantor também sobem de posição.
Publicado: 28/04/2026 às 11:42
O disco "Thriller", de Michael Jackson, é o mais vendido da história e algumas de suas faixas, como "Billie Jean", estão entre as mais ouvidas do Spotify (Reprodução)
O legado de Michael Jackson segue escrevendo capítulos inéditos na história da música. A cinebiografia "MICHAEL" estreou com números históricos, tornando-se o maior lançamento de um filme biográfico nos Estados Unidos ao arrecadar mais de US$ 40 milhões em seu primeiro fim de semana. O resultado supera a marca anterior de "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que havia registrado US$ 33 milhões. No cenário internacional, o impacto foi ainda maior: "MICHAEL" ultrapassou US$ 217,4 milhões em bilheteria, conquistando a liderança entre os filmes mais vistos mundialmente no seu primeiro final de semana.
O sucesso nas telas reflete também na música. Pela primeira vez, Michael Jackson figura entre os 10 artistas mais ouvidos globalmente no Spotify, em #7, de acordo com o chart de 26 de abril. O clássico “Billie Jean” alcançou um novo pico em #6, enquanto faixas como “Beat It”, “Smooth Criminal”, “Don’t Stop Till You Get Enough”, “They Don’t Care About Us”, “Rock With You”, “The Way You Make Me Feel”, “Thriller”, “Human Nature”, “Dirty Diana” e “Chicago” figuraram entre as 200 músicas mais escutadas mundialmente.
No Brasil, o artista aparece entre os 50 mais ouvidos no Spotify, com “Billie Jean” e “Beat It” no Top 100 de músicas da plataforma, além de “Smooth Criminal" entre as 200 faixas mais populares no país. Além disso, quatro videoclipes de Michael Jackson estão entre os 100 mais assistidos no YouTube Brasil.
Parada Global do Spotify em 26 de abril:
#6 Billie Jean - 3.76MM
#17 Beat It - 2.85MM
#70 Smooth Criminal - 1.77MM
#76 Don’t Stop Till You Get Enough - 1.71MM
#97 They Don’t Care About Us - 1.6MM
#129 Rock With You - 1.42MM
#145 The Way You Make Me Feel - 1.35MM
#156 Thriller - 1.29MM
#163 Human Nature - 1.27MM
#185 Dirty Diana - 1.21MM
#192 Chicago - 1.2MM
Parada Brasil do Spotify em 26 de abril:
#58 Billie Jean - 299.8K
#86 Beat It - 240.2K
#194 Smooth Criminal - 151.2K
*Com informações da assessoria da Sony Music