Fabson Gabriel Pereira apresenta seu livro de estreia no Circuito Literário de Pernambuco

Ambientado em Pernambuco, livro "Sol e Chifre" narra a trajetória de uma personagem que atravessa a vida da infância à velhice em meio a relações marcadas por opressão familiar

Escritor pernambucano trabalhou no Diario de Pernambuco antes de se estabelecer no interior de São Paulo, recebendo este ano o título de imortal pela Academia Valinhense de Letras e Artes (Divulgação)

O escritor e jornalista pernambucano Fabson Gabriel Pereira participará, nesta teça (28), às 15h, do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), no Centro de Convenções, realizando um bate-papo sobre seu romance de estreia, "Sol e Chifre" (Editora Patuá, 2025). O evento é gratuito.

Ambientado em Pernambuco e inspirado em vivências no Recife, o livro narra a trajetória de Lena, personagem que atravessa a vida da infância à velhice em meio a relações marcadas por opressão familiar, silêncios e ausência de afeto. A obra explora temas como pertencimento, identidade e resistência, com linguagem simbólica e forte enraizamento na cultura brasileira.

A participação no Circuito Literário marca um momento de reencontro para o autor, que atuou como repórter no Diario de Pernambuco antes de se estabelecer no interior de São Paulo.

“Minha literatura nasce da travessia entre territórios, vivências e afetos. Retornar ao Recife para apresentar Lena e sua história é também uma afirmação do meu percurso na literatura. Sempre tive um grande amor pela terra-mãe, e estar distante por tanto tempo foi algo que me inquietava: como retribuir à terra que me formou e me deu um norte sobre a vida? A literatura foi a resposta. O Brasil é um só, há mais semelhanças do que diferenças entre as regiões, mas existe um fôlego, um respiro próprio em solo pernambucano, que sempre me inspira e alimenta grande parte das minhas histórias. Para mim, lançar 'Sol e Chifre' no Recife, dentro do Circuito Literário, é um marco”, afirma.

Eleito membro vitalício da Academia Valinhense de Letras e Artes (AVLA) em janeiro deste ano, Fabson lançou seu romance originalmente na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, em 2025, também foi apresentado na capital paulista, na Livraria Patuscada, e em Valinhos (SP), no Centro Cultural Vicente Musselli, em evento aberto ao público. Na sequência, integrou a programação da Mostra Literária de Campinas (MOLI) e do Festival Literário de Itatiba (Felitiba), no interior paulista.

Após o Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), Fabson segue com "Sol e Chifre" para o sul de Minas Gerais, onde participa do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), em estande compartilhado com o Movimento Neomarginal e o Clube Capitolinas.