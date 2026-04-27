Festival de Cannes: Filme 'Minha Querida Alice', com Rafa Kalimann, é anunciado na programação

Longa 'Minha Querida Alice', protagonizado por Rafa Kalimann, estará na sessão para o mercado do Marché du Film

(Divulgação)

Estrelado por Rafa Kalimann e dirigido por Rogério Sagui, o longa "Minha Querida Alice" foi anunciado no circuito do Marché du Film do 79º Festival de Cannes, que acontece entre 12 e 23 de maio na Riviera Francesa.

O Marché é um setor do festival especificamente para diálogos com mercado de diferentes países, e para exibições fechadas dedicadas a projetos em fase de pós-produção.

Protagonista do filme, a comunicadora digital Rafa Kalliman também assina como produtora. A trama, descrita como um drama psicológico, narra a história de uma professora que tem a vida marcada por traumas familiares e sobrevivência a uma tentativa de feminicídio. Após o ocorrido, ela enfrenta uma jornada de reconstrução pessoal e reconciliação com o passado.

O elenco conta ainda com os atores Jackson Antunes, Cyria Coentro, Pedro Lamin, Bruno Cabreizo e Raira Machado.