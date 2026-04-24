Exposição 'Solos Foto ART.PE' reúne galerias e propõe reflexões sobre fotografia contemporânea
Mostra articula exposições individuais e uma programação crítica que atravessa desde a criação artística até a circulação e preservação das imagens
Publicado: 24/04/2026 às 17:24
Obras da Solos Foto ART.PE dialogam com temas atuais e refletem diferentes processos autorais na fotografia (Foto: Danilo Galvão/Divulgação)
A mostra Solos Foto ART.PE já está em curso no Terraço de Eventos do Shopping Recife e segue até o próximo domingo (26), sempre das 14h às 21h. Em sua segunda edição, o projeto reúne exposições individuais de 13 galerias e uma agenda de conversas dedicada à produção artística contemporânea, com foco na fotografia.
A programação inclui debates que atravessam temas como processos autorais, edição de trabalhos fotográficos, mercado editorial independente, além de colecionismo e preservação da imagem. A curadoria é assinada por Marcella Marer, que se junta a Beth da Matta e Diogo Viana, da Art.PE.
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Pesquisadora da área, Marer foi co-curadora de uma exposição sobre fotografia modernista brasileira apresentada no Rencontres d’Arles 2025 e na Galeria Leica de Frankfurt, e atualmente desenvolve doutorado na Universidade de Zurique. Com cerca de 15 anos de atuação no campo das artes, ela também colabora com publicações especializadas como ZUM e LUR.
Durante a mostra, será lançado o selo Olhar Shopping Recife, com uma seleção de obras definida a partir de critérios curatoriais, em diálogo com práticas adotadas em eventos internacionais, como o Elles x Paris Photo, dedicado à produção de mulheres fotógrafas.
A programação de conversas reúne nomes de instituições como o Musée du quai Branly, em Paris, e o Museu de Fotografia de Fortaleza, além de artistas, curadores, conservadores e colecionadores.
Ao reunir trajetórias individuais, a Solos propõe um mergulho na fotografia como linguagem ativa, capaz de articular narrativas íntimas e leituras contemporâneas. Também funciona como um aquecimento para a ART.PE, que vem ampliando sua presença no calendário nacional das artes, desta vez com um olhar direcionado a uma linguagem historicamente central, mas ainda pouco explorada pelo mercado brasileiro.
Programação - Solos Foto ART.PE
Dia 24 de abril (sexta-feira)
Tema: Cena contemporânea
16h - Imersão de Paulo Herkenhoff na fotografia de Luiz Braga
17h30 - A Fotografia em metamorfose:
aoruaura, Jane Batista e Rodrigo Braga conversam com Gabriela Davies.
19h - Publicações Independentes Pernambucanas (Mesa SOLOS + Pequeno Encontro de Fotografia)
Afonso Jr, Clara Simas, Mergulha e Voa e Priscila Buhr conversam com Mateus Sá.
20h - Lançamentos dos livros de
Afonso Jr, Clara Simas, Marina Feldhaus, Mergulha e Voa, Priscila Buhr, Rodrigo Braga.
Dia 25 de abril (sábado)
Tema: Fotografia para memória
16h30 - Colecionar e conservar
Betty Lacerda, conservadora de fotografia da Fundação Joaquim Nabuco e Gustavo Bettini, fotógrafo e impressor de fotografia do ADI - Atelier de Impressão, conversam com Marcella Marer.
18h30 - Fotografia para memória Pernambucana
Kiosque do Wilson (com Aslan Cabral e Bia Lima) e Thays Medusa conversam com Beth da Matta.
Dia 26 de abril (domingo)
Tema: Conexões visuais
16h30 - Luz da Terra. Farol do tempo
Ana Stewart, Beto Figueroa e Claudia Jaguaribe conversam com Marcella Marer.
18h30 - Interseções Visuais: Fotografia & Artes Plásticas
José Patrício, Lauro Cavalcanti, Paulo Bruscky e Raul Mourão conversam com Beth da Matta.