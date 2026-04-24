Sepultura arrisca novidades e primeira balada em EP de despedida: "Não tem nada de nostálgico"

O EP "The Cloud of Knowing", da banda de heavy metal Sepultura, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (24) para selar a despedida do grupo com novas músicas fora da sua zona de conforto, entre elas uma balada

Greyson Nekrutman, Paulo Xisto, Derrick Green e Andreas Kisser formam atual composição do Sepultura (Foto: Edu Defferrari)

Em meio à turnê épica de despedida "Celebrating Life Through Death", o Sepultura decidiu usar o tempo que resta para realizar velhos desejos. O capítulo derradeiro é o EP “The Cloud of Unknowing”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (24).

Pela primeira vez em mais de 40 anos, o grupo gravou uma balada e reafirma sua influência na música global não apenas pela sonoridade inovadora, mas também pela coragem de abordar temas urgentes como imigração.

Inspirado em um movimento cristão do século 14, “The Cloud of Unknowing” não se prende ao passado medieval, apesar do título, nem a qualquer traço saudosista da própria banda. Em quatro faixas, o Sepultura apresenta um recorte mais íntimo e introspectivo de sua identidade musical.

“O EP representa muito o nosso momento atual. Não tem nada nostálgico. É tudo muito hoje”, resume o guitarrista Andreas Kisser — que integra a formação atual ao lado de Derrick Green (vocais), Paulo Jr. (baixo) e Greyson Nekrutman (bateria) — em coletiva acompanhada pelo Diario.

Produzido pelo amigo e colaborador de longa data Stanley Soares, o projeto nasceu de um processo direto e orgânico, desenvolvido em dez dias de gravação. Nesse contexto mais livre, a banda se permitiu explorar um território inédito, com a balada “Beyond the Dream”.

“Estamos aproveitando esse último ano para realizar os desejos que ainda faltavam, antes da despedida”, diz Kisser. O trabalho também registra a primeira participação de Greyson Nekrutman em estúdio desde que passou a integrar a banda, há pouco mais de dois anos.

Com ritmo mais cadenciado e forte apelo emocional, “The Place” se destaca no EP. A faixa, assinada por Derrick Green, aborda a experiência de imigrantes em busca de refúgio e de uma nova vida, em sintonia com temas sociais recorrentes na obra da banda. Questionado pelo Diario, Andreas Kisser comentou o significado da composição. “A gente questiona muito essa ideia de fronteira, do que define uma nação. Países como os Estados Unidos e o Brasil são formados por imigrantes. Sempre foram e sempre serão”, diz o músico.