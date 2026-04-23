MPB4 leva ao Teatro do Parque show dos 60 anos de carreira
Formação do MPB4, composta por Miltinho, Aquiles, Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira, fazem única apresentação no Recife, no próximo sábado (25)
Publicado: 23/04/2026 às 12:29
Grupo festeja Bodas de Diamante em turnê comemorativa (Foto: Leo Aversa/Divulgação)
São seis décadas de carreira, muitas histórias e sucessos de público e de crítica. Para celebrar esse marco na música brasileira, o MPB4 volta ao Recife com o show “60 anos de MPB”, que após emocionante e lotada apresentação em 2025, fará única sessão, no próximo sábado (25), Teatro do Parque. Entre valores de R$ 110,00 a R$ 220,00, os ingressos estão disponíveis no Sympla (neste link).
O show faz parte da turnê comemorativa e de lançamento do álbum "60 Anos de MPB", que chegou às plataformas musicais em julho passado via gravadora Biscoito Fino, e que contou com convidados ilustres: Alceu Valença, Chico Buarque, Dori Caymmi, Edu Lobo, Francis Hime, Guinga, Ivan Lins, João Bosco, Kleiton & Kledir, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Toquinho.
"Nesses 60 anos de carreira, fizemos temporadas tão longas em Recife que chegamos a morar lá. O público da cidade, sempre muito receptivo e carinhoso com o MPB4, pode esperar um belo retorno. O show já passou pelas grandes capitais brasileiras, com grande sucesso, e é uma viagem no tempo, trazendo os grandes sucessos do MPB4 e que, neste novo álbum, contou com a participação de grandes amigos artistas", celebra Dalmo Medeiros.
O roteiro do espetáculo, que tem direção de Hugo Sukman, inclui canções que estão no novo disco, como "Velas içadas" (Ivan Lins e Vitor Martins), "Paz e amor" (Kleiton Ramil e Kledir Ramil), "Angélica" (Miltinho e Chico Buarque) e "O cantador" (Dori Caymmi e Nelson Motta). Além dos clássicos do repertório do MPB4, caso de "Amigo é pra essas coisas" (Silvio da Silva Júnior e Aldir Blanc) e "Roda viva" (Chico Buarque).
Este trabalho do MPB4 – que tenta resumir os 60 anos de serviços prestados à MPB, sigla que o próprio quarteto criou e que acabou ganhando vida própria – é dedicado às companheiras de palco e de vida do Quarteto em Cy, assim como também a Magro e Ruy, integrantes da primeira formação do MPB4 ao lado de Miltinho e Aquiles, que atualmente têm Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira como parceiros.
SERVIÇO
MPB4 no show "60 anos de MPB"
Dia 25 de abril de 2026, às 20h
Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Informações: (81) 99488-6833