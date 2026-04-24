Cláudia Raia discute menopausa em comédia que chega ao Recife: "Médicos prescrevem o espetáculo"

(Foto: Christofoletti)

Aos 59 anos, Cláudia Raia traz a maturidade, considerada o “segundo ato” da vida feminina, para o centro de um debate que vem se tornando seu motor criativo em diversas esferas. Reflexo disso é o espetáculo “Cenas da Menopausa”, que chega ao Recife pela primeira vez neste sábado, às 20h, no Teatro Guararapes, onde a atriz dá continuidade a uma produção que se tornou um fenômeno muito além do teatro. Como consequência, a montagem já conquistou mais de 160 mil espectadores entre Brasil e Portugal, promovendo a conversa em torno da saúde da mulher em vários fóruns desde que o projeto foi idealizado.

“Eu fiquei impressionada e muito feliz com essa repercussão toda. Desde que começamos a fazer temporadas e a viajar com o espetáculo, tenho ouvido relatos de médicos que o prescrevem para homens e mulheres que iam se consultar sobre o assunto”, enfatiza Cláudia em entrevista ao Diario. “A gente sabia que estava tocando em assuntos importantes e nevrálgicos, mas não que viraríamos um serviço de saúde pública”, completa.

A comédia musical é estrelada pela atriz e bailarina paulista ao lado de seu marido, Jarbas Homem de Mello, que também é diretor da peça, com texto e canções escritas por Anna Toledo. A obra acompanha Teresa, uma mulher de 49 anos, sobrecarregada com seu trabalho, mãe de dois filhos e casada há 18 anos. Claudia interpreta ainda outras personagens, como Laurinha, Gilda, Isabel e um mix de divas 50+, enquanto Jarbas, ator e cantor com ampla experiência em musicais, interpreta desde o marido de Teresa até Madonna e Tia Judite, com outras surpresas pelo caminho.

O humor, o drama e a música constroem uma série de momentos educativos que lembram o público de questões delicadas e consideradas tabus com relação à medicina. A ficção, aqui, se transforma em um incisivo, ainda que bem-humorado, argumento sobre como a maioria dos experimentos feitos na ciência utiliza cobaias masculinas sem se preocupar da maneira como deveria com o tipo de hormônios que as mulheres tomam ao longo da vida.

Ao final, a atriz pede licença às personagens que interpreta e abre um espaço especial de conexão com a plateia, colocando suas próprias experiências pessoais no espetáculo. “Essa hora é absolutamente catártica para mim, para Jarbas e para o público. Vira uma roda de conversa muito bonita. As mulheres querem falar, querem contar suas histórias e compartilhar. E vê-las conseguirem tirar a venda dos olhos, amarrada por tantos anos da história, e passarem a entender pelo que estão passando é realmente emocionante”, diz ela.

Na conversa com o Diario, Jarbas aproveitou para lembrar que o público masculino é um alvo essencial que completa a intenção da peça. “Em primeiro lugar, acho que não discutimos a andropausa suficientemente. Ainda que seja uma mudança hormonal diferente e bem menor do que no caso das mulheres, é algo que os homens também precisam entender e conhecer neles mesmos”, lembra o artista.

Ele acrescenta: “Os homens precisam aprender como conviver com essas mudanças que ocorrem no corpo e na mente de suas companheiras. A medicina não é pensada para compreender as mulheres em sua completude física e psicológica, e é muito bom poder iniciar essa conversa de forma leve e divertida como fazemos com esse projeto”.

A última vez que o casal veio ao Recife foi com a peça “Conserto para Dois — O Musical”, em abril de 2022, pouco antes de Cláudia engravidar de seu terceiro filho, Luca, aos 55 anos. Eles enaltecem a paixão que ambos preservam pelo teatro e pela cultura pernambucana no geral. “São as pessoas mais inteligentes, com a melhor energia e com uma cultura completa. Do teatro ao cinema, é uma terra que produz um universo de artistas incríveis o tempo todo, que está sempre fervilhando de ideias. Voltar, justamente com ‘Cenas da Menopausa’, é tudo”, exalta a atriz, com a concordância de Jarbas.

