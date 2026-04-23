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Festa tradicional da Holanda chega ao Recife com shows e passeios de balsa

Conhecido como uma das maiores festas populares da Holanda, o King’s Day estreia no Recife com shows, estrutura no Marco Zero e passeios pelo Capibaribe

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/04/2026 às 12:57

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King’s Day Recife 2026 /Foto: Divulgação

King’s Day Recife 2026 (Foto: Divulgação)

Uma das celebrações mais emblemáticas da Holanda, o King’s Day chega ao Recife no próximo sábado (25), ocupando o Marco Zero das 15h às 22h. Gratuito, com ingressos disponibilizados no Sympla (neste link), o evento dialoga com a cultura local em sua primeira edição na cidade. A realização é da Amstel.

A programação reúne nomes como Academia da Berlinda, Los Sebosos Postizos e Sambadeiras, em um encontro que mistura referências internacionais com a cena musical pernambucana.

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A ocupação se estende para além do palco. Um dos eixos do evento está no próprio Rio Capibaribe, com passeios de balsa que conectam o Recife Antigo à Orla do Cais do Sertão. Inspirado nos trajetos aquáticos de Amsterdã, o percurso tem cerca de 15 minutos e parte do Restaurante Catamaran entre 15h e 18h, com agendamento prévio feito no momento da retirada dos ingressos.

Em terra firme, a estrutura montada na Orla do Cais do Sertão concentra palco, bares e uma praça de alimentação, além de áreas pensadas para interação do público. A expectativa é reunir cerca de 1,5 mil pessoas ao longo da programação, distribuídas entre as experiências no cais e na água.

Antes mesmo da estreia, a cidade já recebeu um indicativo do que estava por vir. Uma projeção realizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, combinou imagens de Amsterdã com paisagens do Recife.

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