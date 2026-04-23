No Recife, festival com Socorro Acioli e Tânia Maria cruza literatura e cinema através do humor

Festival RioMar de Literatura chega a sua 12ª edição nesta quinta-feira (23), no Teatro RioMar, no Recife. Entre os convidados estão a escritora Socorro Acioli, a atriz Tânia Maria, o cordelista Jessier Quirino e o ator Luís Miranda.

Socorro Acioli, Tânia Maria e Luis Miranda são atrações do Festival RioMar de Literatura (Foto: Divulgação)

Rir também é assunto sério no Festival RioMar de Literatura, que realiza sua 12ª edição nesta quinta-feira (23), no Recife. A partir das 17h, o Teatro RioMar recebe uma programação que cruza literatura e cinema a partir do humor, com participações de nomes como o do ator Luís Miranda, da escritora Socorro Acioli, do escritor, cordelista e declamador Jessier Quirino, e da atriz Tânia Maria, destaque do filme “O Agente Secreto” e um dos nomes mais celebrados do cinema brasileiro recente. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50 e podem ser adquiridos via aplicativo do RioMar Recife.

Entre encenações, conversas e histórias contadas ao pé do ouvido, o Festival RioMar de Literatura abre a programação com a companhia Dispersos, que apresentará uma leitura dramatizada de “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna.

Na sequência, o ator Luís Miranda conduz o primeiro painel, revisitando sua trajetória marcada pelo humor em diferentes formatos, da televisão ao cinema e às produções para streaming. A conversa será mediada pelo historiador e produtor cultural João Suassuna, neto do escritor paraibano.

O segundo momento amplia o debate ao reunir Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, ao lado de Tânia Maria e do cineasta pernambucano Leonardo Lacca. Enquanto Socorro percorre sua trajetória na literatura e as experiências que atravessam sua escrita, Tânia e Lacca abordam processos criativos e bastidores do cinema, com destaque para o trabalho em “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Os encontros terão mediação da jornalista Beatriz Castro.



Encerrando a noite, Jessier Quirino sobe ao palco com seu repertório de histórias que transformam o cotidiano do interior nordestino em narrativa, combinando humor, oralidade e um estilo já reconhecido pelo público. Além das atividades no palco, o festival também promove ações formativas e de incentivo à leitura.

Uma delas é a campanha de arrecadação de livros literários infantis e juvenis, que serão destinados a crianças do Sertão de Pernambuco por meio da ONG Amigos no Sertão. Os pontos de coleta estarão disponíveis na entrada do Teatro RioMar ao longo da programação.

