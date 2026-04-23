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No Recife, festival com Socorro Acioli e Tânia Maria cruza literatura e cinema através do humor

Festival RioMar de Literatura chega a sua 12ª edição nesta quinta-feira (23), no Teatro RioMar, no Recife. Entre os convidados estão a escritora Socorro Acioli, a atriz Tânia Maria, o cordelista Jessier Quirino e o ator Luís Miranda.

Allan Lopes

Publicado: 23/04/2026 às 06:00

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Socorro Acioli, Tânia Maria e Luis Miranda são atrações do Festival RioMar de Literatura/Foto: Divulgação

Socorro Acioli, Tânia Maria e Luis Miranda são atrações do Festival RioMar de Literatura (Foto: Divulgação)

Rir também é assunto sério no Festival RioMar de Literatura, que realiza sua 12ª edição nesta quinta-feira (23), no Recife. A partir das 17h, o Teatro RioMar recebe uma programação que cruza literatura e cinema a partir do humor, com participações de nomes como o do ator Luís Miranda, da escritora Socorro Acioli, do escritor, cordelista e declamador Jessier Quirino, e da atriz Tânia Maria, destaque do filme “O Agente Secreto” e um dos nomes mais celebrados do cinema brasileiro recente. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50 e podem ser adquiridos via aplicativo do RioMar Recife.

Entre encenações, conversas e histórias contadas ao pé do ouvido, o Festival RioMar de Literatura abre a programação com a companhia Dispersos, que apresentará uma leitura dramatizada de “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna.

Na sequência, o ator Luís Miranda conduz o primeiro painel, revisitando sua trajetória marcada pelo humor em diferentes formatos, da televisão ao cinema e às produções para streaming. A conversa será mediada pelo historiador e produtor cultural João Suassuna, neto do escritor paraibano.

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O segundo momento amplia o debate ao reunir Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, ao lado de Tânia Maria e do cineasta pernambucano Leonardo Lacca. Enquanto Socorro percorre sua trajetória na literatura e as experiências que atravessam sua escrita, Tânia e Lacca abordam processos criativos e bastidores do cinema, com destaque para o trabalho em “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Os encontros terão mediação da jornalista Beatriz Castro.

Encerrando a noite, Jessier Quirino sobe ao palco com seu repertório de histórias que transformam o cotidiano do interior nordestino em narrativa, combinando humor, oralidade e um estilo já reconhecido pelo público. Além das atividades no palco, o festival também promove ações formativas e de incentivo à leitura.

Uma delas é a campanha de arrecadação de livros literários infantis e juvenis, que serão destinados a crianças do Sertão de Pernambuco por meio da ONG Amigos no Sertão. Os pontos de coleta estarão disponíveis na entrada do Teatro RioMar ao longo da programação.

Festival Riomar de Literatura , Recife , Tânia Maria
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