Com novo single "Jandaias", Academia da Berlinda aposta em estrutura que desafia lógica do streaming

"Jandaias" é a prévia do novo disco da Academia da Berlidna, que trará referências da cultura popular, africanas e latinas

Capa do single "Jandaias" (Foto: Reprodução)

Nem só de singles radiofônicos vive a música pop. Prova disso é "Jandaias", single que a Academia da Berlinda lança nesta sexta-feira (27) para apresentar o conceito de seu próximo álbum. Desenvolvida em encontros semanais de criação coletiva, a faixa aposta em uma estrutura que se afasta do imediatismo das playlists automáticas e se aproxima da experimentação.

Enquanto o mercado global privilegia composições curtas e ganchos imediatos, "Jandaias" aposta na repetição e na construção paulatina de uma atmosfera. Para Yuri Rabid, baixista da banda, a escolha é deliberada. "A faixa dialoga com a música pop e incorpora elementos da música eletrônica dentro da linguagem do Olindance, mas de forma orgânica. Ao mesmo tempo, sua estrutura confronta o padrão de consumo do mercado global de streaming, que privilegia faixas curtas e imediatas.

Na letra, o voo das jandaias, os dias de praia, os sinos ao fundo e o caldinho vendido na beira da praia aparecem como elementos que ancoram a narrativa no cotidiano pernambucano. "Esse cenário é usado para contar histórias reais e reafirmar uma característica marcante da Academia da Berlinda, que é falar sobre amor e afetividade nas nossas canções", detalha Yuri.

O vocalista Tiné completa que "Jandaias" funciona como uma espécie de carta de intenções do disco novo. Tudo foi construído de forma coletiva, em um processo que a banda descreve como experimentação contínua. A capa do single escancara essa bússola estética: um globo que representa a discoteca e os bailes de música de salão, dois universos caros à trajetória do grupo.

"O disco incorpora referências da cultura popular e sonoridades africanas e latinas. É essa fusão de influências que buscamos explorar, mantendo nossa linguagem Olindance. 'Jandaias' é uma síntese que explica bem a proposta", arremata Tiné.

