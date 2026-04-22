Festival de Cinema Europeu Imovision traz talentos ao Brasil e chega ao Recife nesta quinta (23)

Em coletiva de imprensa da segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, representantes de filmes de destaques do evento apresentam seus trabalhos e refletem estado da produção autoral; programação estará disponível no Moviemax Rosa e Silva e no Cinema da Fundação

Ludovic Boukherma, Julio Medem, Barbara Rochi, Alanté Kavaïté, Zoran Boukherma e Jean-Thomas Bernardin (Foto: Beto Vale/Divulgação)

Retornando ao Recife e a outros cinemas de mais de 20 cidades brasileiras nesta quinta-feira, após uma primeira edição que movimentou o circuito em 2025, o Festival de Cinema Europeu Imovision reúne 14 obras europeias contemporâneas que se tornaram destaque nos principais festivais internacionais. Esta segunda edição, que estará disponível até o dia 29 no Cinema da Fundação e no Moviemax Rosa e Silva, trouxe ao Brasil uma delegação de artistas renomados, como o cineasta espanhol Julio Medem, a atriz italiana Barbara Ronchi, a diretora ítalo-francesa Alanté Kavaïté e, ainda, os irmãos gêmeos franceses Ludovic e Zoran Boukherma.

O Diario esteve presente na sessão de gala de abertura, em Niterói, no Rio de Janeiro, na qual foi exibido o drama polonês “Erupcja”, de Pete Ohs, com a cantora Charli XCX no papel principal, em sua estreia no cinema. A trama acompanha Bethany (personagem da popstar), uma turista britânica que viaja para Varsóvia com seu namorado, Rob (Will Madden), que planeja pedi-la em casamento. A viagem, porém, é abalada pela erupção de um vulcão.

“É muito especial sediar um evento que une cultura e entretenimento. Eu considero o cinema americano de blockbuster importante também, porque enche salas. Mas é essencial ver a cultura mobilizada por pessoas que defendem o cinema autoral”, salientou Jean-Thomas Bernardin, fundador da distribuidora Imovision, durante a coletiva. “O público mudou bastante, como tudo no mundo, claro. Ainda assim, existe um grande interesse do Brasil pelo cinema europeu”, acrescentou.

CONVIDADOS INTERNACIONAIS

Julio Medem, que fez história no Brasil em 1998 com o premiado “Os Amantes do Círculo Polar”, volta ao país trazendo ao festival o filme “Oito Décadas de Amor”, uma crônica que narra a história de um casal ao longo de 80 anos, conectando suas vidas a momentos cruciais da história da Espanha e da Europa. “Trata-se de uma história de romance tardio que talvez seja a coisa mais emocionante que já escrevi, já que há uma conexão muito forte com o trauma subconsciente da Guerra Civil Espanhola no filme”, disse o cineasta durante coletiva de lançamento.

Representando o filme “Beladona”, a diretora italiana radicada na França Alanté Kavaïté traz ao festival um filme que estabelece forte diálogo com uma das produções pernambucanas de maior destaque dos últimos tempos, “O Último Azul”. Na trama de seu longa, Gaëlle (Nadia Tereszkiewicz), uma mulher de 30 anos, vive isolada em uma ilha remota cuidando de um pequeno grupo de idosos. “Assisti ao filme de Gabriel Mascaro em um festival, quando fui júri e concedemos a ele uma menção honrosa. Fiquei muito impressionada com algumas semelhanças entre os dois filmes e como possuem algumas das mesmas preocupações temáticas e estéticas”, declarou a diretora.

A atriz italiana Barbara Ronchi, célebre por seu papel no filme “O Sequestro do Papa” (2023), de Marco Bellocchio, também veio ao Brasil para divulgar o filme “Diva Futura”, dirigido por Giulia Louise Steigerwalt, um dos mais esperados da mostra. Selecionado para o último Festival de Veneza, o drama biográfico mergulha nos bastidores da ascensão e queda de uma agência de entretenimento adulto, por meio da jornada do fotógrafo e empresário Riccardo Schicchi (Pietro Castellitto).

Já Ludovic e Zoran Boukherma, reconhecidos pela liberdade com que dialogam com distintas tradições do cinema de gênero, são destaques no festival pelo filme “E Seus Filhos Depois Deles”, adaptação do premiado romance de Nicolas Mathieu, que trata do amadurecimento de um jovem de 14 anos em um vale francês desindustrializado em 1992, ao longo de quatro verões.

Confira a lista completa dos filmes do festival:

1. 'As Cores do Tempo' (Colours of Time), de Cédric Klapisch (França)

2. 'O Grande Arco de Paris' (The Great Arch), de Stéphane Demoustier (França)

3. 'E Seus Filhos Depois Deles' (And Their Children After Them), de Ludovic & Zoran Boukherma (França)

4. 'Beladona' (Beladonne), de Alanté Kavaïté (França)

5. 'A Divina Sarah Bernhardt' (Sarah Bernhardt, La Divine), de Guillaume Nicloux (França)

6. 'Mirrors No. 3' (Miroirs No. 3), de Christian Petzold (Alemanha)

7. 'Amiga Silenciosa' (Silent Friend), de Ildikó Enyedi (Alemanha)

8. 'Uma Infância Alemã' (Amrum), de Fatih Akin (Alemanha)

9. 'Querendo ou Não' (Damned If You Do, Damned If You Don’t), de Gianni Di Gregorio (Itália)

10. 'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt (Itália)

11. '5 Segundos' (Five Seconds), de Paolo Virzì (Itália)

12. 'Oito Décadas de Amor' (8), de Julio Medem (Espanha)

13. ‘Erupcja’, de Pete Ohs (Polônia)

14. 'Rebelião Silenciosa' (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo (Suíça)