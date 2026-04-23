Museu Guitinho da Xambá, em Olinda, inicia programa educativo voltado à memória e à formação cultural

O programa educativo Giras da Memória começa nesta quinta-feira (23) no Museu Guitinho da Xambá, em Olinda, com palestras, rodas de conversa, oficinas e visitas técnicas no Quilombo Urbano da Xambá. Toda a programação é gratuita

Guitinho de Xambá fazia parte do grupo de coco Bongar e era considerado um líder da resistência cultural negra. O artista faleceu em 2021 (Beto Figueiroa/Divulgação)

O Museu Guitinho da Xambá, vinculado ao Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (CAC Bongar), em Olinda, inicia nesta quinta-feira (23), o Programa Educativo Sociocultural Giras da Memória, uma ação voltada à preservação do patrimônio cultural, à valorização das memórias coletivas e à formação no Quilombo Urbano da Xambá. Com periodicidade anual, a iniciativa marca uma nova etapa no processo de construção e consolidação do museu, cuja exposição de longa duração está prevista para ser inaugurada entre o fim deste ano e o início do próximo.

O programa é realizado pelo Museu Guitinho da Xambá e coordenado por uma equipe dedicada à preservação do legado de Guitinho da Xambá (1982–2021), músico e cientista social que idealizou o CAC Bongar em 2016 como espaço de resistência e salvaguarda das tradições da comunidade Xambá.



Organizado em cinco eixos de atuação, o Giras da Memória reúne palestras, rodas de conversa, oficinas, visitas técnicas, ações socioambientais e atividades ligadas à economia criativa, tecnologia e inovação cultural. A estrutura do programa dialoga com fundamentos da espiritualidade de origem africana e articula diferentes dimensões da memória e da vida comunitária. Também integram a programação os projetos Cineclube Erê Sankofa e Bongarbit: Laboratório de Tecnologias Orgânicas e Digitais da Xambá.



A programação do primeiro ciclo formativo, que acontece entre terça e sábado (23 e 25 de abril), reúne nomes ligados à museologia social, às políticas culturais e às memórias de base comunitária. Entre os convidados estão Pai Ivo da Xambá e Cláudia Rose Ribeiro da Silva, diretora do Museu da Maré, no Rio de Janeiro, em debate sobre direito à memória e museologia social no Brasil. Também participam Mãe Beth de Oxum, Elinildo Marinho, Vania Brayner, Marileide Alves e Vera Baroni, além de representantes de experiências como o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, o Museu das Tradições do Cavalo Marinho, o Museu da Parteira e o Museu da Memória do Povo Marikito Tapuyá.



Na área de formação técnica, o programa oferece capacitações sobre conservação preventiva de acervos em papel, com Eutrópio Bezerra, e iniciação ao plano museológico para museus de base comunitária, com Elinildo Marinho. O cronograma inclui ainda visitas ao Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, ao Museu da Memória do Povo Marikito Tapuyá, ao Museu das Tradições do Cavalo Marinho, além de atividades no Museu do Homem do Nordeste e no Cehibra, da Fundaj.

O primeiro ciclo do Giras da Memória culmina no domingo (dia 26 de abril), data em que a comunidade celebra o nascimento de Guitinho da Xambá, com uma programação de homenagem a partir das 18h, incluindo shows de Xambá das Yabás e Grupo Bongar.



O Programa Giras da Memória é uma realização da empresa Cultivação – memória, educação e ecologia, proponente do projeto, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, em ação do Ministério da Cultura em parceria com a Secult-PE. A iniciativa conta ainda com apoio institucional do Museu do Homem do Nordeste/Fundaj e do NEPE – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade/UFPE.



Serviço

Programa Educativo Sociocultural Giras da Memória

Local: CAC Bongar – Rua Iêda, 103, São Benedito, Olinda

Inscrições e programação completa : www.girasdamemoria.com

@museuguitinhodaxamba

Acesso: gratuito



Público-alvo: membros da comunidade quilombola da Xambá, a partir dos 16 anos; integrantes de museus e espaços culturais comunitários, também a partir dos 16 anos; estudantes e pesquisadores, de preferência das áreas de Museologia e História; além de amigos e parceiros do CAC Bongar.

*Com informações da assessoria