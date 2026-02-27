Adriana Birolli apresenta a comédia "NÃO!" no Teatro do Parque

Atriz Adriana Birolli volta ao Recife com "NÃO!, a comédia para quem tem dificuldade de dizer não", em curta temporada no Teatro do Parque.

Adriana Birolli volta ao Recife com o espetáculo 'NÃO! A Comédia Para Quem Tem Dificuldade de Dizer Não' (Foto: João Caldas/Divulgação)

A atriz Adriana Birolli volta ao Recife com o espetáculo “NÃO!, a comédia para quem tem dificuldade de dizer não”, em curta temporada no Teatro do Parque, com sessões na próxima quinta-feira (5) às 20h e sexta-feira (6) às 18h. Ingressos estão disponíveis no Sympla e nos dias do espetáculo na bilheteria do teatro.

Com texto e direção de Diogo Camargos, a montagem traz uma abordagem divertida e ao mesmo tempo reflexiva sobre uma dificuldade comum a muitos: dizer não. Com humor e sensibilidade, a trama gira em torno de uma mulher prestes a completar 36 anos, que - já vestida para sair — hesita em comparecer à própria festa de aniversário. A partir desse momento íntimo, o público é convidado a mergulhar em seus pensamentos, memórias e dilemas.

“Por que é tão difícil dizer não?” é a pergunta central que move o espetáculo. A personagem confronta as próprias inseguranças, pressões sociais e a necessidade de agradar os outros, muitas vezes em detrimento de si mesma. O celular toca, as mensagens chegam, os amigos esperam, mas o conflito interno só cresce.

"Todo mundo se identifica com as dificuldades que a personagem revela durante o espetáculo", conta Birolli. "É muito gostoso ver a plateia reagindo, rindo, refletindo junto. A comunicação é intensa, porque afinal, quem realmente sabe dizer NÃO na vida?"

A peça discute, com leveza e profundidade, temas como autoestima, limites pessoais, relações interpessoais e a busca por autenticidade. Tudo isso conduzido pela performance envolvente de Adriana Birolli, atriz premiada com carreira consolidada.