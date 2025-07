Adriana Birolli traz comédia 'NÃO!' ao Teatro de Santa Isabel, no Recife

Adriana Birolli retorna ao Recife para três apresentações do espetáculo 'NÃO!', a partir desta sexta-feira até domingo, no Teatro de Santa Isabel, explorando a dificuldade de impor limites

Adriana Birolli volta ao Recife com o espetáculo 'NÃO! A Comédia Para Quem Tem Dificuldade de Dizer Não' (Foto: João Caldas/Divulgação)

Três letras pequenas, mas que pesam na garganta. A dificuldade de dizer “não” é, antes de tudo, uma renúncia a si mesmo em vez do outro. Partindo dessa premissa, o espetáculo NÃO! A Comédia Para Quem Tem Dificuldade de Dizer Não, com texto e direção de Diogo Camargos, mergulha na intimidade de uma mulher que vive presa entre o desejo de agradar e a necessidade de se impor. Protagonizada pela atriz Adriana Birolli, a peça será apresentada no Teatro de Santa Isabel hoje, às 20h; amanhã, às 19h; e domingo, às 18h.



Há 18 anos em terapia, a protagonista vive em busca dessa palavra que nunca vem. Ela não quer ir ao próprio jantar de aniversário, mas se vê cercada por pressões vindas de todos os lados. As mensagens da mãe, da irmã, do namorado e do chefe surgem como pequenos gatilhos para reflexões maiores. A partir desse momento, o público é convidado a rir e refletir sobre o que significa colocar limites.

Quando encomendou a obra para Diogo Camargos, Adriana destacou a importância do tom cômico como fio condutor da narrativa. A comédia, segundo ela, é o tempero que ajuda a digerir as verdades indigestas. “O público acompanha o sofrimento da personagem, mas, aos poucos, vai se divertindo e se reconhecendo. E esse momento, quando a pessoa ri de si mesma, é um passo enorme”, observa a atriz paranaense, em conversa exclusiva com o Viver.

A própria Adriana já se viu diante desse dilema ao longo dos mais de 30 anos de carreira e também em situações cotidianas, com amigos e familiares. “Dizer não é uma escolha diária, assim como os caminhos que a gente decide seguir”, aponta. Depois de dois anos e meio em cartaz com NÃO!, ela conta que levou os ensinamentos da peça para a própria vida. “Tudo o que compartilho em cena, inevitavelmente me faz refletir sobre a mim”, confidencia.

Com a reprise de Fina Estampa, em que interpretou a amorosa Patrícia, chegando ao Globoplay Novelas, a atriz volta aos holofotes da TV. Ainda assim, é no teatro que Adriana concentra suas energias, onde sente ter mais controle sobre a sua atuação. “A grande diferença é o timing. No teatro, tudo acontece agora. E o que aconteceu ali, naquela sessão, jamais se repetirá. Não tem replay. Não tem plataforma para ver de novo. Cada espetáculo é único”, ressalta ela, que também ficou marcada como Isabel, a grande vilã de Viver a Vida.

É com esse olhar que ela retorna ao Recife para novas sessões de NÃO!. Após se apresentar duas vezes no Luiz Mendonça, Adriana agora leva o espetáculo ao imponente palco do Santa Isabel, um espaço inédito em sua trajetória. “Amo a cidade, adoro passear por aí, e agora vou poder realizar esse desejo de me apresentar em um dos teatros mais emblemáticos do país”. Afinal, Recife é, sem dúvida, um “sim” que vale a pena.